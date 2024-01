HSL maksaa bussiliikennöitsijöilleen 1,4 miljoonaa ympäristöbonuksia – busseihin tankataan jätteestä valmistettua dieseliä

Peruskorjaukset vaikuttavat raideliikenteeseen vuonna 2024 – Rautatientorin metroasema suljetaan kesäksi 18.1.2024 14:25:29 EET | Tiedote

Vuonna 2024 Helsingin seudun joukkoliikenteessä on merkittäviä työmaiden aiheuttamia poikkeuksia. Kesäkuun alusta syyskuun alkuun Rautatientorin metroasema on suljettu, ja metro liikennöi Kampin asemalta länteen ja Helsingin yliopiston metroasemalta itään. Lisäksi poikkeuksia on Mellunmäen-metrohaaralla. Myös junaliikenteessä on vuonna 2024 poikkeusjärjestelyjä. Tarjoamme työmaiden aikana kattavat korvaavan liikenteen yhteydet.