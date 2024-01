Mikä on vanhempien rooli lasten lukemisen ja matematiikan taitojen kehittymisessä?

Hyvästä opetuksesta huolimatta kaikki eivät saavuta riittävää lukemisen ja matematiikan taitoa. Puutteet perustaidoissa vaikuttavat sekä yksilöiden elämään että yhteiskunnan toimintaan. Siksi on tärkeää ymmärtää paremmin, miksi oppiminen on osalle vaikeampaa, ja löytää tapoja tukea yhä paremmin kaikkia oppijoita.

Daria Khanolaisen väitöskirja koostuu kolmesta pitkittäistutkimuksesta, joihin on kerätty aineistoa tuhansilta suomalaisilta perheiltä esikouluiästä aikuisuuteen.

Oppimisvaikeudet tunnistettava ajoissa

– On tunnettu tosiasia, että tuen antaminen oppimisvaikeuksiin kannattaa aloittaa mahdollisimman aikaisin. Tämän vuoksi selvitin tutkimuksessani, miten erilaisia vanhemmilta kerättyjä tietoja voitaisiin käyttää, jotta voitaisiin tunnistaa ne lapset, joilla on riski oppimisvaikeuksiin, jo ennen kuin vaikeuksia taitojen kehityksessä kohdataan, Khanolainen kertoo. Riskin tunnistaminen varhaisessa vaiheessa helpottaa tarvittavan tuen ja interventioiden tarjoamista.

Khanolainen havaitsi, että vanhempien raportoimat oppimisvaikeudet, vanhempien koulutus sekä lapsen oppimisen tukeminen kotona ennustivat lapsen lukemisen ja matematiikan taitojen kehitystä. Vanhemman omat oppimisvaikeudet eivät kuitenkaan liittyneet siihen, miten paljon lapsen oppimista tuettiin, vaan perheet osallistuivat keskimäärin varsin aktiivisesti lastensa oppimiseen erityisesti koulun ensimmäisillä luokilla.

Lukemisen ja matematiikan vaikeudet esiintyvät usein yhdessä

Khanolaisen mukaan samanaikaiset vaikeudet sekä lukemisessa että matematiikassa olivat paljon yleisempiä kuin vaikeudet vain yhdellä taitoalueella. Laaja taitojen kartoitus ja kattava tuki niin lukemisen kuin matematiikan alueella ovatkin opetuksessa ja oppimisvaikeuksien kuntoutuksessa tarpeen.

Yhdessä lukeminen voi olla hyödyksi

Tutkimuksissa selvitettiin lisäksi, miten esimerkiksi kirjojen lukeminen yhdessä, matematiikan tai lukemisen opettaminen tai läksyissä auttaminen ja muut lukemiseen, matematiikkaan ja läksyihin liittyvät aktiviteetit kotona liittyvät taitojen kehitykseen.

Khanolaisen väitöskirja osoittaa, että esikouluikäisille lapsille yhdessä lukeminen ennusti parempaa kehitystä luetun ymmärtämisessä, mutta lukutaidon tai matematiikan opettaminen kotona ei ennustanut parempaa taitojen kehitystä koulussa. Koululaisten vanhempien havaittiin tukevan lastensa oppimista useita kertoja viikossa alakoulun ensimmäisillä luokilla, erityisesti kun oppimisessa oli vaikeuksia, mutta tuki väheni selvästi peruskoulun kuluessa.

Kaiken kaikkiaan Khanolaisen väitöskirja osoittaa, että perheen merkitystä oppimisessa ei tule unohtaa. Oppimisvaikeuksien riskin tunnistamisessa perheeseen liittyvät tekijät eivät ole kuitenkaan yhtä toimivia kuin lapsen varhaisia taitoja mittaavat kognitiiviset testit. Perhetekijöistä erityisesti vanhempien taidot ja yhteinen kirjojen lukeminen ovat lukemisen ja matematiikan taitojen kannalta tärkeitä.

