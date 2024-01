Sonos julkistaa uuden 8" kattokaiuttimen, jossa on uskomaton suorituskyky

Sonos esitteli tänään Sonos ja Sonancen 8” kattokaiuttimen, joka on menestyksekkäistä passiivikaiuttimista tunnetun Sonos Architectural -tuotesarjan uusin lisäys. Kaiutin on ammattiasentajille ja asiakkaille kokonsa puolesta uudenlainen vaihtoehto, jonka voi kiinnittää huomaamattomasti kattoon ja joka varmistaa voimakkaan, tasapainoisen ja kirkkaan äänen. 8” kattokaiutin tulee Suomessa myyntiin huhtikuussa. Kaiutinpari maksaa 1 099 euroa.

Optimoitua ja voimakasta kattoääntä

8" kaiuttimen suunnittelusta ja virittämisestä on vastannut Sonos, ja ne on valmistettu tilaustyönä yhdessä Sonancen kanssa. Kaiuttimessa on isompi bassokaiutin sekä suuren liikevaran moottori, joka varmistaa pehmeän keskialueen äänet 32 Hz:n basson ja isomman kuuntelualueen. 30 mm:n diskanttikaiutin ja uudelleen optimoitu aaltoputki varmistavat luonnolliselta kuulostavat lauluäänet. Lisäksi ne hajauttavat ylätaajuuksia entistä paremmin ja tarjoavat laajan sekä tasaisen kattavuuden, joka täyttää koko huoneen äänellä.

Vaikka 8” kattokaiutin on kooltaan 6” kaiutinta isompi, sen magneettisen ritilän ulkomuoto on pidetty ennallaan, joten molempia malleja voi käyttää samassa tilassa. Kumpaankin kokoon on saatavilla valkoinen ritilä, joten se sopii saumattomasti monenlaisiin kattoihin. Kustomoidun teräsritilän ansiosta sen voi myös maalata toiveiden mukaisesti.

”8” kattokaiutin on suunniteltu kaiutinasentajien antaman palautteen perusteella. He toivoivat enemmän kokovaihtoehtoja ja joustavuutta asennukseen”, kertoo Audra Kinsley, Sonos Professional -osaston varapääjohtaja ja toimitusjohtaja. ”Tämä uusin lisäys mahdollistaa vahvan äänen ja uskomattoman suorituskyvyn. Se tekee kuuntelukokemuksesta entistä paremman, kun Sonos Architectural -kaiuttimia käytetään yhdessä Sonos Ampin kanssa. Uutuustuote tarjoaa ammattiasentajille ja asiakkaille entistä enemmän vaihtoehtoja."

Entistä parempi Ampin kanssa

Sonos Architectural -tuotteet yhdessä Sonos Amp -vahvistimen kanssa mahdollistavat kirkkaan ja selkeän monihuoneäänen. Kun katto- ja seinäkaiuttimet yhdistää Sonos Amp -vahvistimen kanssa, käyttäjälle avautuu uudenlaisia etuja, kuten ylikierrossuoja ja kustomoidut viritysparannukset, jotka takaavat täyteläisemmän äänen ja tasapainoisen taajuusvasteen. Yhdistettäessä Sonos Amp -vahvistimen kanssa, 8” kaiuttimet hyödyntävät Trueplay™-viritystä, joka huomioi huoneen koon, rakenteen ja sisustuksen sekä säätää taajuuskorjaimen automaattisesti optimaalista ääntä varten.

Kaikkien Sonos Architectural -kaiuttimien tavoin myös 8" kaiuttimet hyödyntävät Sonos-ekosysteemin etuja, kun ne on yhdistetty Sonos Amp -vahvistimeen. Näitä ovat helppokäyttöinen sovellus, joka toimii kaikkien suosikkisuoratoistopalveluiden kanssa, Apple AirPlay 2:n hallinta, säännölliset ohjelmistopäivitykset sekä mahdollisuus lisätä uusia Sonos-kaiuttimia ja -komponentteja milloin tahansa.

Lisätietoja osoitteesta sonos.com ja tunnisteella @sonos.