Kolmannet Fiksuviini-messut järjestetään maaliskuussa

Rosé Feravino 2022 raikkautta Kroatiasta kesän nautintoihin 29.9.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Rosé:ssa on kesän henkeä. Se on rento ja menevä. Harva on maistanut viinejä Kroatiasta. Vielä harvempi Kroatian roseita. Emme mekään niitä maistele joka päivä. Siksi toimme teillä tämän viinin. Se on hedelmäinen ja puolikuiva, mutta raikas ja pirteä, sillä tasapainoisessa viinissä hapot tasapainottavat sekä hedelmäisyyttä että makeutta. Kuitenkin kaikista tärkentä on se että se maistuu todella hyvältä. Maista vaikka!