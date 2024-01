Kivusta eroon - Jäsenkorjaajan opit kivuttomaan elämään

Tämä jäsenkorjauksen käsikirja kohtaa nykypäivän ihmiskehon haasteet niin ravinnon kuin muuttuneen kehon kuormituksenkin näkökannasta. Havainnolliset kuvat kertovat, kuinka voit yksinkertaisilla kotikonsteilla pitää kehosi hyvässä kunnossa.

Jos hoidetaan vain oiretta, ongelmaksi muodostuu se, että vaiva ei katoa tai se palaa hetken päästä uudestaan. Jäsenkorjaajana pyrin aina löytämään alkuperäisen syyn vaivaan. Kipu osaa nimittäin olla ovela. Se piiloutuu, kätkeytyy, vaihtaa paikkaa ja palaa takaisin. Jotta siitä saa kiinni, on tunnettava ja käytävä läpi koko keho sekä ymmärrettävä kehon biomekaniikkaa, kalvoverkostojen toimintaa ja vaivojen taustoja.

Ensiarvoisen tärkeää on kuitenkin se, mitä Sinä teet. Kuinka Sinä kuormitat kehoasi, miten annat sille lepoa ja ravitset sitä? Tunnetko maailman painon harteillasi tai vedätkö perässäsi kivirekeä? Painavatko aikataulut ja ruuhkavuodet päälle? Mistä ottaa aikaa itselle ja kehon huoltamiseen?



Kirja on kansantajuinen ja lähtee asiakkaitteni tarpeista ja toiveista. Siitä, mikä toimii. Siitä, mitä on mahdollista tehdä. Siitä, mistä olisi helpointa aloittaa.

Kirja on ilmestynyt tammikuussa 2024.

Kirjan kustantaja: Readme.fi

Arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: jussi.kiilamo@readme.fi puh. 044 356 9937