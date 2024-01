Pro laajentaa poliittisia työnseisauksia ja päätti järjestöpäätöksellä osallistua STOP nyt –mielenosoitukseen

Ammattiliitto Pron hallitus on päättänyt järjestöpäätöksellä, että Ammattiliitto Pron jäsenillä on oikeus osallistua STTK:n ja SAK:n 1.2.2024 Helsingin Senaatintorilla järjestämään poliittiseen mielenosoitukseen mukaan lukien tarvittava matka-aika. Päätös ei koske aloja, joilla on voimassa ehdoton työrauhavelvoite eikä yrityskohtaisten työehtosopimusten piirissä työskenteleviä, ellei erikseen ilmoitettu. Mielenosoitus ei kohdistu työehtosopimuksiin.

– Olemme syksystä asti pyytäneet vuoropuhelua työmarkkinoiden umpisolmun ratkaisemiseksi, mutta emme ole tulleet kuuluksi. Poliittiset työtaistelutoimet kohdistuvat työelämäheikennyksiä vastaan, ja vaadimme, että pääministeri Orpo kuulee myös palkansaajien näkemykset työelämäkysymyksissä, vaatii Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen.



Lisäksi Ammattiliitto Pro laajentaa poliittisia työnseisauksia erikseen nimetyille aloille. Työnseisaus koskee seuraavien työehtosopimusten mukaista työtä määritellyissä yrityksissä. Uusien nyt ilmoitettujen työnseisausten piirissä on 32 000 toimihenkilöä.



Lista aloista ja työpaikoista, joita koskevat työnseisaukset 1.2.2024 kello 0.00–23.59:

Digita

ICT-ala

Kiinteistöalan työnseisauksen piirissä olevat toimipaikat (PDF)

Rahoitusala

Vakuutusala