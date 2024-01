Kauppakamarikysely: Yleistunnelmat taloudessa edelleen heikot, mutta pohjakosketus ehkä nähty

Naisten osuus pörssiyhtiöiden johtoryhmien jäsenistä ennätykselliset 28 prosenttia, myös naistoimitusjohtajia ennätysmäärä 29.12.2023 06:57:00 EET | Tiedote

Naisten osuus pörssiyhtiöiden johtoryhmissä on tänä vuonna ennätyksellisellä 28 prosentin tasolla, selviää Keskuskauppakamarin tuoreesta naisjohtajakatsauksesta. First North -yhtiöissä naisten osuus johtoryhmien jäsenistä on peräti 31 prosenttia. Myös naistoimitusjohtajien määrä on ennätystasolla. Kokonaisuudessaan naisten osuus toimitusjohtajista ja liiketoimintojen johtajista on kuitenkin edelleen vähäinen.