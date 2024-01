Uusi opas poliiseille antaa tietoa monimuotoisista perheistä

Monimuotoiset perheet -verkosto on julkaissut oppaan poliiseille. Maksuton opas antaa vinkkejä, millaisia eri perhemuodoille tyypillisiä haasteita poliisit saattavat työssään kohdata ja miten he voivat tukea näissä tilanteissa olevia. Oppaassa on myös mukana verkostolle uusia teemoja.