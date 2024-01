Tapiolan Kulttuuriaukio uudistuu viihtyisäksi kaupunkiaukioksi ja teatteri saa uudet tilat

Tapiolan Kulttuuriaukion asemakaavaehdotus on osa Tapiolan laajempaa kehittämistä. Tapiolan alue on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY), jolla on rakennus- ja kulttuurihistoriallisia arvoja ja jonka kaupunkikuvaa on suojeltava.

- Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee asettaa erityinen paino alueiden ominaisluonteen säilyttämiseen. Suojelu ei koske vain yksittäisiä rakennuksia, vaan kohdistuu koko kaupunkikuvaan alueen ominaispiirteiden vaalimiseksi, kertoo kaupunkisuunnittelukeskuksen arkkitehti Minna Järvenpää.

Kulttuuriaukiosta korkeatasoinen kaupunkiaukio

Kulttuurikeskuksen vieressä sijaitsevasta Kulttuuriaukiosta rakentuu viihtyisä ja vehreä kaupunkiaukio pysäköinnin siirtyessä kokonaan pois aukiolta. Aukiolle tulee tiloja viihtyisälle oleskelulle ja tapahtumien järjestämiselle. Monikäyttöinen aukio taipuu urbaaniksi tapahtumien pitopaikaksi, jossa tilaisuuksia voivat kaupungin lisäksi järjestää myös esimerkiksi asukkaat. Aukiolle ilmettä antavat puut ja istutukset. Myös taideteosta on suunniteltu aukiolle.

Uusi teatterisali tulee sijaitsemaan kulttuurikeskuksen laajennusosassa. Teatterin lämpiö ja ravintolatilat avautuvat Kulttuuriaukiolle ja niiden yhteyteen saadaan aurinkoinen ulkoterassi. Kulttuurikeskus ja laajennusosa liittyvät toisiinsa galleriatilan välityksellä, jolloin aulatilat yhdistyvät ja liikkuminen tilojen välillä on sujuvaa. Galleria on osa Tapiolan keskuksesta pohjoiseen johtavaa jalankulkureittiä. Kulttuuriaukiolta avautuu myös yhteys ja näkymät Kaupinkallion metsäpuistoon uusien rakennusten lomitse, ja WeeGee-talolle pääsee kävelemään myös puistoreittejä pitkin.

Muitakin jalankulun ja pyöräilyn reittejä kehitetään, ja sujuvan ja esteettömän liikkumisen mahdollistamiseksi on tulossa myös uusia ramppeja. Kulttuurikeskuksen saattoliikenne on tarkoitus jatkossa hoitaa Kaupinkalliontieltä. Pysäköintitilaa Tapiolassa asioiville löytyy hyvin jo nykyisellään esimerkiksi maanalaisesta keskuspysäköintilaitoksesta, jossa on 2 100 autopaikkaa.

Liike-elämän ja asumisen tarpeet myös huomioitu

Kulttuuriaukiota rajaavien keilahallin ja Marimekkotalon tilalle suunnitellaan uutta liike-, toimisto- ja palvelurakentamista. Uudet tilat toisivat 300 uutta työpaikkaa lisäämään Tapiolan elinvoimaisuutta.

Uusia asuntoja syntyy purettavan Kaupinkallion pysäköintilaitoksen paikalle. Siihen on tulossa kaksi asuintaloa, joiden korkeutta on madallettu asukaspalautteen perusteella 6–7 kerrokseen. Asuintalojen pohjakerrokseen voisi tulla erilaisia liiketiloja ja palveluja, kuten esimerkiksi uusi keilahalli. Asuinrakennusten alle on suunniteltu maanalaiset pysäköintitilat talojen asukkaille. Pysäköintihallista varataan paikkoja myös vieressä sijaitseville senioritaloille.

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee Kulttuuriaukion asemakaavan muutosehdotusta 31.1.2024, minkä jälkeen kaavaehdotus tulee nähtäville. Asemakaavan muutos oli myös esillä 5.9.2023 järjestetyssä Tapiolan alueellisessa asukastilaisuudessa.

Kaupunkisuunnittelukeskus tiedottaa nähtävilläolosta kaavakuulutuksella, kaavan verkkosivulla ja kirjeitse lähinaapureille.

Lisätietoja:

Minna Järvenpää, arkkitehti, asemakaavoitus, kaupunkisuunnittelukeskus, Espoon kaupunki, puh. 043 825 5187, minna.jarvenpaa@espoo.fi