MEDDELANDE: Konstfilmspremiär vid Österbottens museum 26.1

The Peaks undersöker psykiska uttryck, sambandet mellan dem och ställer frågan om vad vi kan åstadkomma genom större uppmärksamhet på vår omgivning och mer medvetenhet om vårt undermedvetna. Filmen använder de österbottniska landskapen med sina speciella formationer, The Peaks kastar oss in i surrealistiska och drömlika tillstånd, där människan kan smälta ner och förflytta sig bortom det medvetna väsendet, därifrån vi uppkommit. Verkets tankeväckande framställning använder sig av platser såsom Lostenen och Pirunpesä för att uttrycka människans inre labyrinter och beskriva den oändlighet som vi tveklöst tillhör och som tillhör oss; verkligheten, som ofta förblir obemärkt.

Under evenemanget fungerar huvudsalen som en mötesplats där man kan njuta av servering och samtala med konstnären, samarbetspartner och andra deltagare.

Evenemanget genomförs i samarbete med Vasa stads museer och Filmcentrum Botnia.

Konstfilmen/projektet understöds av Centret för konstfrämjande (Taike), Svenska Kulturfonden & Svensk-Österbottniska Samfundet. Evenemanget understöds också av Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns Stiftelse.

Konst med hjälp av subjektiv upplevelse och självanalys

Valentina Gelain (Feltre, 1992) är en modern konstnär bosatt i Österbotten. Hon är utbildad vid (BA-MA) Brera Academy of Fine Arts i Milano, Italien.

Med hjälp av subjektiva upplevelser och självanalys undersöker Gelain frågor kopplade till människans existentialism med direkta intryck från den andliga och emotionella, symboliska och drömlika sfären. Tråden spänns mellan medvetenhet och omedvetenhet, mellan syn och fantasi, där balansen rör sig via sökandet efter (själv)analys, medvetenhet och empatisk balans; genom att bjuda in obundna resurser och förståelse av andra med början från oss själva. Det mångsidiga öppnandet av iakttagelser gör det möjligt att hantera olika forskningsområden, såsom inre konflikter, andliga landskap och återlösning, med hjälp av synergi från form och innehåll, bild och avsikt. Den tvärvetenskapliga konstnären Gelain undersöker subjekt och föreställningar med hjälp av språk och medier, som bäst kan uttrycka hennes arbetsvision.

Program:

16.00 – välkomsthälsning i Österbottens museums huvudsal.

16.15 – framförandet börjar i nya auditoriet (videon ca 9 minuter lång)

17.25 – konstnärens tal/stund för frågor och svar i nya auditoriet