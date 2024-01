Helsinki Citycopter laajentaa toimintaansa, osti liikelentokoneen

Vuonna 2020 operointinsa aloittanut Helsinki Citycopter on kasvanut voimakkaasti ja kannattavasti. Koronapandemian keskellä syntyneestä liikeideasta on lyhyessä ajassa kehittynyt yksi Pohjoismaiden monipuolisimmista ja nopeimmin kasvavista lentoyhtiöstä. Ainoana Suomessa se paitsi tarjoaa lentoja operoimillaan helikoptereilla ja suihkukoneella, myös kouluttaa lentäjiä vastaamaan ilmailun tulevaisuuden tarpeisiin ja vaatimuksiin.

Suihkukone täydentämään palvelua

Helsinki Citycopterin laivastoon liitettävä Suomen ensimmäinen Cessna Citation CJ4 on omassa luokassaan yksi maailman suorituskykyisimmistä liikelentokoneista. Kaksimoottorisen, yhdeksän matkustajapaikan suihkukoneen huippunopeus on 835 km/h ja maksimilentomatka 4010 kilometriä. Koneen maksimilentokorkeus on 13,7 kilometriä. Konetyypin ensiesittely tapahtui vuonna 2006 ja sen toimitukset Yhdysvaltain Kansasissa sijaitsevalta Cessnan tehtaalta alkoivat vuonna 2010. Uuden CJ4:n markkinahinta on noin 13,5 milj. USD. Helsinki Citycopterin Saksasta ostama CJ4 on vuosimallia 2015. Konemallin käyttöikä on 40 vuotta.

”Kone erottuu kilpailijoistaan tehokkuuden, alhaisten käyttökustannusten, pitkän toimintamatkan ja erinomaisen turvallisuushistoriansa ansiosta. Esimerkiksi Tukholman reittiä on edullisempaa ja nopeampaa lentää Citationilla kuin helikopterilla, ja sillä tavoittaa myös Lapin tai muun Euroopan helposti”, sanoo lentoyhtiö Helsinki Citycopterin perustajaosakas ja lentotoiminnan johtaja Ari Kallinen ja lisää:

”Olemmekin nyt ainoa lentoyhtiö, joka pystyy Suomessa operoimaan lentopalveluita ovelta-ovelle sekä helikoptereilla, että suihkukoneella.”

Luksusmatkailun mahdollisuudet

Citycopterille suihkukoneen ostaminen tarkoittaa aiempaa monipuolisempaa palvelua sekä mahdollisuutta kehittää Suomeen ja Suomesta ulkomaille suuntautuvaa luksusmatkailua.

”Räätälöidyt luksusmatkapalvelut ovat kansainvälisesti nopeimmin kasvava matkailun kategoria. Tähän kuuluvat myös yksityislennot, joita myös moni liikelentomatkustaja on siirtynyt käyttämään. Pandemian jälkimainingeissa monet lentoyhtiöt ovat karsineet palveluitaan ja nostaneet hintojaan, joten yksityislennot voivat olla myös kustannustehokas vaihtoehto ykkösluokan matkailuun”, kertoo Helsinki Citycopterin perustajaosakas ja kaupallinen johtaja Joonas Nurmi ja jatkaa:

”On myös hyvä muistaa luksusmatkailun ekologinen näkökulma. Pieni ryhmä korkean profiilin asiakkaita aiheuttaa huomattavasti pienemmät päästöt kuin bussilastillinen perinteisiä turisteja, mutta heidän Suomeen jättämänsä tulot voivat olla suurta ryhmää paljon suuremmat.”

Helsinki Citycopterin palveluita ovat käyttäneet jo sadat maassamme vierailleet korkean profiilin asiakkaat. Yhteistyökumppaneiksi ovat valikoituneet Suomen parhaat palveluntarjoajat, jotka osaavat vastaanottaa ja palvella vaativiakin asiakkaita sekä tarjota maailmanluokan elämyksiä.

”Kansainvälinen asiakassegmenttimme on tottunut käyttämään yksilöityjä palveluita. Heille ei riitä perinteinen suomalainen luksus, vaan palvelun tulee olla maailmanluokan tasoa. Suomessa on paljon potentiaalia korkeatasoisten palveluiden kehittämiseen ja mahdollisuus kilpailla maailman tunnetuimpien kohteiden kanssa. Luksuksen termi ja käsite pitää Suomessa vain sisäistää hieman aiempaa laajemmasta näkökulmasta”, kertoo Joonas Nurmi.

Helsinki Citycopter aloittaa uuden koneensa myötä kokonaisvaltaisen asiakaspalvelun matkajärjestelyistä kohdevarauksiin myös Suomen ulkopuolella. Yhtiön Travel Concierge-palvelu mahdollistaa elämyksiä myös koneiden laskeutumisen jälkeen ja avaa ovia paikkoihin, joihin matkailija ei muuten pääsisi.

Helsinki Citycopter

Vuonna 2020 perustettu Helsinki Citycopter on Joonas Nurmen ja Ari Kallisen perustaman Aerocom Aviation Oy:n aputoiminimi. Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli 1,15 miljoonaa ja tilikauden tulos positiivinen (14KEUR). Lentoyhtiö työllistää 10 ilmailun ammattilaista.

Helsinki Citycopter -lentoyhtiön tilauslentoliikenteen kalustona on Airbusin valmistamia edustustason ACH130, H125 ja EC120 -helikoptereita ja nyt myös Cessna Citation CJ4 -suihkulentokone.

Yhtiön strategiana on valmistautua lentoliikenteen sähköistymiseen ja aloittaa ilmailuviranomaisten määräyspohjan valmistuttua operointi eVTOL-aluksilla ensimmäisten joukossa Pohjoismaissa.

Uudenmaan liitto palkitsi Citycopterin vuoden Start Up -yrityksenä vuonna 2022. Lentoyhtiö on mukana Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmassa ja Helsingin kaupungin vastuullista matkailua edistävässä kumppanuusverkostossa.