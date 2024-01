Grammy-ehdokkaana oleva laulaja Gretchen Parlato ja saksofonistilegenda Kenny Garrett tähdittävät Savoy JAZZFestiä maaliskuussa

Savoy JAZZFestin avaa keskiviikkona 6.3. saksofonisti Timo Lassyn ja trumpetisti Jukka Eskolan Nordic Stew -produktio. Savoy-teatterin levynjulkaisukonsertissa esiintyy Lassyn ja Eskolan lisäksi huippumuusikoita New Orleansin monipuolisesta jazzskenestä: pianisti David Torkanowsky, basisti Roland Guerin ja rumpali Jason Marsalis. Kokoonpanoa täydentää Miika Jämsä, tuuba.

Torstaina 7.3. Savoy JAZZFestissä kuullaan huikeassa nosteessa olevaa norjalaisjazzin edelläkävijää, saksofonisti-säveltäjä Marius Nesetiä. The Guardian -lehti nosti Nesetin ja London Sinfoniettan albumin Geysir vuoden 2023 toiseksi parhaaksi jazzlevyksi, ja Nesetin Kork-kokoonpanon levy Summer Dance on mukana The Times -julkaisun viime vuoden parhaiden levyjen listalla. Savoy JAZZFestissa Neset esiintyy kansainvälisen kvintettinsä kanssa, jossa soittavat kosketinsoittaja Elliot Galvin Iso-Britanniasta, basisti Kaspar Vadsholt Tanskasta sekä pianisti Magnus Hjorth ja rumpali Anton Eger Ruotsista.

Naistenpäivänä, perjantaina 8.3. Savoy JAZZFestissä on luvassa kaksiosainen konsertti: illan aloittaa nuori vibrafonisti-ilmiö Sasha Berliner, joka on jo esiintynyt useiden jazzmaailman kirkkaimpien tähtien, kuten Christian McBriden ja Cecile McLorin Salvantin kanssa. Savoy JAZZFestissä Berlinerin kanssa kuullaan pianisti Rasmus Sorensenia, basisti Simon Jermyniä sekä rumpali Joe Periä.

Konsertin toisella puoliskolla kuullaan tämän hetken arvostetuimpiin jazzlaulajiin lukeutuvaa Gretchen Parlatoa. Parlato on tänä vuonna Grammy-ehdokkaana kovatasoisessa Best Jazz Vocal Album -sarjassa albumillaan Lean In. Myös kahdesti aiemmin Grammy-ehdokkaana ollut Parlato tunnetaan sensuellista ja vivahteikkaasta äänestään sekä vahvasta lavaesiintymisestään. Vuonna 2022 Pori Jazzissa yleisön hurmannut Parlato esiintyy nyt ensimmäistä kertaa Helsingissä, yhdessä UMO Helsinki Jazz Orchestran kanssa. Big band -sovitukset on laatinut maineikas Jim McNeely. Kapellimestarina toimii Ed Partyka.

Festivaalin päätöspäivän lauantain 9.3. aloittaa tähtipianisti Shai Maestron ja laulaja Michael Mayon duoprojekti. Intiimissä konsertissa he tulkitsevat molempien sävellyksiä sekä jazzstandardeja. Muun muassa Valkoisessa talossa esiintynyt Mayo julkaisi vuonna 2021 esikoisalbuminsa Bones, joka nousi arvostelumenestykseksi. Mayo tunnetaan mestarillisena äänenkäyttäjänä, joka yhdistää klassisen musiikin taustaansa neo-soulia, jazzia ja poppia. Shai Maestroa puolestaan pidetään yhtenä tämän hetken lahjakkaimmista jazzpianisteista. Alun perin klassisen koulutuksen saannut Maestro sittemmin luonut jäljittelemättömän musiikillisen ilmaisutavan. Monipuolinen Maestro on säveltänyt mm. TV-sarjoihin ja elokuviin sekä esittänyt musiikkiaan Tokion filharmonikkojen kanssa.

Festivaalin päättää Grammy-palkittu saksofonisti-ikoni Kenny Garrett. Savoy JAZZFestin konsertissa kuullaan kappaleita Garrettin uusimmalta albumilta Sounds from the Ancestors (2021), joka kumartaa Garrettin kotikaupungin Detroitin rikkaalle r&b-, jazz- ja gospel-perinteelle. Ylistävät arviot saanut albumi nimettiin yhdeksi vuoden 2021 parhaista jazzlevyistä. Savoy-teatterissa hänen kanssaan esiintyvät Corcoran Holt, basso, Rudy Bird, perkussiot, Keith Brown, piano, Ronald Bruner, rummut sekä Melvis Santa, laulu ja koskettimet. Yhtye esiintyy myös Turku Jazz Festivalilla pe 8.3.

Festivaalin ohjelma on Savoy JAZZFestin taiteellisen johtajan, kontrabasisti Kaisa Mäensivun käsialaa.

"Savoy JAZZFestin valmista, pitkään hiottua ohjelmaa katsoessa totesin spontaanisti: Kyllä nyt näyttää mahtavalta!", Mäensivu kertoo.

"Festivaalin ohjelmassa esitellään jatkuvasti rajojaan muovaavan jazzgenren merkittävimpiä artisteja kaikista sukupolvista, nousevista nimistä legendoihin. Mukana on jälleen paljon amerikkalaisia esiintyjiä kuten asiaan kuuluu, mutta myös pohjoismaat ovat edustettuna. Mukana on myös useampi uniikki, kansainvälinen yhteistyöprojekti, jossa muusikot pääsevät loistamaan", hän kuvailee.

Festivaalin oheisohjelma julkaistaan helmikuussa.

Savoy JAZZFest 6.–9.3.2024

Vuonna 2024 kuudetta kertaa järjestettävä Savoy JAZZFest lukeutuu pääkaupunkiseudun jazztapahtumien kärkikaartiin. Festivaalin ohjelmisto esittelee erityisesti kansainvälisen jazzin suuria nimiä ja nousevia tähtiä. Savoy-teatterin tuottaman tapahtuman pääyhteistyökumppani on Hotel Haven.

Ohjelma:

Ke 6.3. klo 19 Lassy – Eskola: Nordic Stew

To 7.3. klo 19 Marius Neset Quintet

Pe 8.3. klo 19 Gretchen Parlato & UMO Helsinki Jazz Orchestra + Sasha Berliner Quartet

La 9.3. klo 18 Shai Maestro & Michael Mayo

klo 20 Kenny Garrett and Sounds from the Ancestors

Liput: Lippu.fi

4 pv festivaalipassi 185€

Yksittäisten konserttien liput 15-77€

La päivälippu (2 konserttia) 75€

Lisäksi toimitusmaksu toimitustavasta riippuen

Permanto K18-anniskelualue | Parveke S, ei anniskelua

