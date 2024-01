Uudeksi Käypä hoito -päätoimittajaksi valittu Raija Sipilä: ”Toivon, että suosituksia käytetään entistä enemmän hyvinvointialueiden kehittämiseen”

Tänä vuonna 30-vuotisjuhlavuottaan viettävä Käypä hoito -toimitus saa hoitosuositukset hyvin tuntevan päätoimittajan. LT, terveydenhuollon erikoislääkäri Raija Sipilä on työskennellyt vuodesta 2009 Käypä hoito -toimituksessa toimituspäällikkönä.

Terveydenhuollolle on ensiarvoisen tärkeää, että tarjolla on luotettavia, näyttöön perustuvia hoitosuosituksia. Niiden käyttöönoton tulisi Sipilän mukaan tapahtua paikallisesti, jotta kehittämistarpeet ja paikalliset olosuhteet pystytään tunnistamaan.



”Näkisinkin mielelläni, että Käypä hoito -suositukset toimivat entistä enemmän lähtökohtina hyvinvointialueiden toimintatapojen kehittämiselle”, hän pohtii.

Raija Sipilä on valittu kahdesti Mediuutisten kokoamalle 100 terveysalan vaikuttajaa -listalle. Perusteluissa on mainittu erityisesti hänen keskeinen roolinsa Potilaat mukaan -hankkeessa, jossa selvitettiin, miten potilaat ja heidän läheisensä voivat osallistua Käypä hoito -suositustyöhön. Hankkeen ansiosta yli kymmenessä hoitosuosituksessa on ollut mukana potilaiden viiteryhmiä. Hanke päättyi vuosi sitten, mutta potilaiden osallisuus on vakiintunut suositusten laatimiseen.

”Läpi työurani näkökulmana on jollain tavalla ollut kehittäminen, ja erityisen ylpeä olen siitä, miten Potilaat mukaan -hankkeessa kehitimme tavat huomioida potilaiden näkökulmia suositustyössä. Selvitimme kansanvälisiä käytäntöjä ja yhteistyössä kansalais- ja potilasjärjestöjen kanssa löysimme omaan toimintaamme sopivat tavat toteuttaa potilaiden osallisuutta”, Sipilä kertoo.

”Oman toiminnan kehittäminen ilahduttaa ja innostaa minua. Olen oppinut Käypä hoito -toimituksessa paljon niin lääketieteestä, hoitosuosituksista kuin tutkimustiedon kriittisestä arvioinnista – ja odotan saavani edelleen uusia oivalluksia ja osaamista”, hän jatkaa.

Käypä hoito -työssä on ollut 1 800 vapaaehtoista asiantuntijaa 30 vuoden aikana

Uudessa tehtävässä 1.7.2024 aloittava Sipilä korostaa hoitosuositusten tekoon osallistuvien asiantuntijoiden merkitystä ja kiittää nykyistä Käypä hoito -päätoimittajaa Jorma Komulaista loistavasta yhteistyöstä, uusista avauksista ja työstä erityisesti rahoituksen turvaamiseksi.

”Saan tehdä tärkeätä ja merkityksellistä työtä, ja Käypä hoito -toiminnassa mukana olevat ihmiset ja heidän kanssaan käytävät mielenkiintoiset ja innostavat keskustelut ilahduttavat. Arvostan suuresti niitä noin 1 800 vapaaehtoista asiantuntijaa, jotka ovat Käyvän hoidon 30-vuotisen historian aikana olleet mukana työssä. Ilman asiantuntijoitamme ei olisi Käypä hoito -suosituksia nykymuodossaan”, Sipilä sanoo.

Tälle vuodelle Käyvän hoidon valtionavustus kasvoi merkittävästi. Se mahdollistaa Jorma Komulaisen mukaan esimerkiksi ruotsinkieliset suositukset, moniammatillisuuden lisäämisen ja ajanmukaisuuden parantamisen.

”Iso asia on myös se, että pystymme lisäämään toimituksellista työtä ja näin keventämään työryhmiemme vapaaehtoisten jäsenten taakkaa. Jotta myönteiset asiat voivat toteutua pidemmällä tähtäimellä, on rahoituksen taso pidettävä riittävänä myös tulevina vuosina” Komulainen painottaa.

Vaikka valtionavustus kasvaa, Duodecim rahoittaa Käypä hoito -suosituksia edelleen merkittävästi. Lääkäriseura ja sen jäsenet arvostavat sitä, että suomalaisia hoitosuosituksia laatii lääkäreiden tieteellinen yhdistys.

”Iloitsen myös siitä, että työryhmissämme on otettu myönteisesti vastaan taloudellisen tiedon liittäminen suosituksiimme, tavoite vähähyötyisten hoitojen vähentämiselle ja kansainvälisten GRADE-menetelmien käyttö tutkimusnäytön luotettavuuden arvioinnissa”, Komulainen kertoo.

Poimintoja uran varrelta

LT, terveydenhuollon erikoislääkäri Raija Sipilä on toiminut vuodesta 2009 toimituspäällikkönä Käypä hoito -toimituksessa.

Veti Käyvän hoidon Potilaat mukaan -hanketta vuosina 2020–2022.

Valittu vuosina 2022 ja 2023 Mediuutisten kokoamalle 100 terveysalan vaikuttajaa -listalle.

Guidelines International Network, Nordic -ohjausryhmän jäsen (2019–2023) ja puheenjohtaja (2023–), HUS hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen asiantuntijaryhmän jäsen (2021–), Väestöliiton hallituksen jäsen (2023–), Lääkärin tietokannat -neuvottelukunnan jäsen 2010–2022.

Lisätietoja: Käypä hoito -päätoimittaja (1.7.2024 alkaen) Raija Sipilä, +358 50 355 4153, raija.sipila@duodecim.fi, Käypä hoito -päätoimittaja (30.6.2024 saakka) Jorma Komulainen, +358 50 591 2526, jorma.komulainen@duodecim.fi.