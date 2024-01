WikliNet turvaa maatilojen taloutta

WikliSoft Oy on yhteistyössä Suonentieto Oy:n kanssa kehittänyt verkkopalvelun, joka mahdollistaa maatiloille helpon tavan analysoida tilan taloutta. Aiemmin käyttöönotetusta WikliNet-palvelusta julkaistaan Sarka-messuilla Seinäjoella 26.1.2024 WN Lite -kevytversio, joka toimii maatiloille, laskenta- ja taloushallinnon asiantuntijoille sekä rahoittajille helppona tapana saada kattava maatilan talousraportti. WN Lite on ainutlaatuinen palvelu Suomessa. WN Lite yhdistää uudella tavalla maatilan talouden luvut helposti luettavaksi raportiksi.



WN Lite on Suonentieto Oy:n Maatalousneuvos asiakkaille sekä Maatalousneuvosta käyttävien tilitoimistojen asiakkaille saatavilla oleva maksuton työkalu. WN Lite on suunniteltu avustamaan viljelijää oman talouden suunnittelussa, seurannassa ja tulevaisuuden ennakoinnissa. Hyvät työkalut auttavat myös maatilayritysten parissa toimivia asiantuntijoita ja tilitoimistoja tuottamaan oikeaa ja mahdollisimman ajantasaista tietoa yrittäjien päätöksenteon tueksi. Työkalu tuottaa selkeitä ja ymmärrettäviä taloudellisia tunnuslukuja ja auttaa suunnittelemaan talouden kehitystä kuukausi- ja vuositasolla. Sovelluksen avulla on mahdollista koostaa toteutuneen kirjanpitotiedon pohjalta budjetti seuraavalle vuodelle.



WN Lite-palvelun kautta tulostettavissa olevat raportit ohjaavat tulevaisuuteen suuntautuvaan ennakoivaan toimintaan (Early Indicating) ja puuttumaan maatilan talouden kehitykseen ajoissa, jolloin yrittäjän mahdollisuudet korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseen ovat paremmat. Raporttien kautta ohjataan tarkastelemaan maatilan toimintaa enemmän liikeyrityksenä samojen periaatteiden mukaan kuin muidenkin toimialojen yrityksiä.



WN Liten kautta saatavissa oleva Maatilan Taloustietoraportti antaa myös rahoittajille mahdollisuuden saada maatila-asiakkaiden tilanteesta nykyistä enemmän tietoa tiivistetyssä muodossa. Taloustietorapotti on kehitetty täydentämään maatilayritysten talousraportointia koskevaa normistoa. Raportti on väline rahoittajan ja maatila-asiakkaan väliseen keskusteluun yhteisen kielen löytämiseksi ja oikeiden tulkintojen tekemiseksi.



WN Liten käyttöönotto on tehty helpoksi. Se integroituu saumattomasti Maatalousneuvos- ohjelmiston kanssa, mikä tekee sen käyttöönotosta hyvin nopeaa. Parhaimman hyödyn saa, kun kirjanpidossa on otettu käyttöön sähköinen taloushallinto. Tällöin WN Lite auttaa myös kirjanpitäjää muuttamaan omaa rooliaan manuaalisesta tallentamisesta konsultoivampaan suuntaan.



WikliSoft Oy on maatilojen talouteen keskittynyt ohjelmistotalo, jonka missiona on kehittää tuotteita ohjaamaan maatilayrittäjiä suunnittelemaan, seuramaan ja analysoimaan maatilan taloutta mahdollisimman yksinkertaisesti ja helposti.