Hammaslääkärin vastaanotto on kaikkien tarvitsema sote-palvelu

Hammaslääkäriliitto avaa suun ikääntyneiden suunterveyden puolesta 4.9.2023 11:31:53 EEST | Tiedote

Suomen ikääntyvässä väestössä yhä useampi on hampaallinen. Suunterveyden ja hampaiston toimintakunnon ylläpito on tärkeää sekä yksilön terveyden, elämänlaadun ja ravitsemuksen että palvelujen riittävyyden kannalta. Hammaslääkäriliiton syksyn Avaa suu -kampanjassa muistutetaan ikääntyneen väestön suunterveyden merkityksestä. Kampanja on käynnissä 4.–17.9.