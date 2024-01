Yli 1900 ammatillista opiskelijaa kilpailee Taitaja2024-semifinaaleissa

Taitaja2024-semifinaalit järjestetään 29.1.-2.2.2024 välisenä aikana ja niihin osallistuu yli 1900 kilpailijaa yli 40 paikkakunnalla. Semifinaaleissa karsitaan alan kahdeksan osaavinta Taitaja-kilpailun Kuopiossa 20.–23.5.2024 järjestettävään finaaliin.

Taitaja2024-finaalissa kilpailee noin 500 opiskelijaa. Kuopiossa on yhteensä 50 kilpailulajia ja ammattinäytöstä rakentamisen, ravitsemuspalveluiden, auto- ja kuljetustekniikan, teollisuuden, palveluiden sekä informaatio- ja viestintäteknologian aloilta, sisältäen TaitajaPLUS-lajit, joissa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat kilpailevat alansa suomenmestaruuksista. Myös yläkoululaisten kädentaitokilpailun Taitaja9:n finaali järjestetään tapahtumassa.

– Olen erittäin ylpeä, että saimme ennätysmäärän osallistujia Taitaja-semifinaaleihin, iloitsee Taitaja2024-tapahtuman kilpailujohtaja Petteri Makkonen.



Tervetuloa seuraamaan semifinaaleja

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita vierailemaan semifinaaleissa. Mahdollisista haastatteluista voi sopia etukäteen lajin semifinaalikoordinaattorin kanssa.

Semifinaalien ajankohdat, järjestämispaikat ja semifinaalikoordinaattorin yhteystiedot löytyvät osoitteesta Taitaja2024.fi

Taitaja2024 Kuopiossa

Taitaja2024 Kuopio -tapahtuma järjestetään Savon ammattiopiston Savilahden kampuksella ja Kuopio-hallissa. Muita tapahtumapaikkoja ovat Ylä-Savon ammattiopiston toimipisteissä Kiuruvedellä ja Peltosalmella ja Etelä-Savon ammattiopiston Raviradantien toimipisteessä Mikkelissä.

Kaikille avoin ja maksuton Taitaja-tapahtuma on Suomen suurin vuosittainen ammatillisen koulutuksen tapahtuma. Taitaja2024 Kuopio -tapahtuman suojelija on Elcoline Oy:n yrittäjä ja entinen Taitaja-kilpailija Jere Räisänen.

Tapahtuman yksi keskeinen teema on kestävä tulevaisuus ja tavoitteena on nostaa ammattiosaamisen merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa. Taitaja2024-tapahtuman slogan ja tunniste on #YlpeästiAmmattilainen.