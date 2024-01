Icelandair allekirjoitti sopimuksen kahdesta uudesta Airbus-koneesta

Icelandairin matkustajamäärä kasvoi 8 prosenttia ja täsmällisyys parani huomattavasti syyskuussa 6.10.2023 16:08:38 EEST | Tiedote

Icelandair kuljetti syyskuussa 416 000 matkustajaa, mikä on 8 prosenttia enemmän kuin viime vuoden syyskuussa. Tähän mennessä yhtiö on kuljettanut noin 3,4 miljoonaa matkustajaa, mikä on 19 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana.