Malmin peruskoulun toimipiste Kesälän ja päiväkoti Kotinummen perusparannus alkaa helmikuussa

Vuonna 1991 valmistuneessa rakennuksessa korjataan muun muassa puiset ulkoseinärakenteet sisäpuolelta, uusitaan alakatot, valaistus, lämpöpatterit ja keittiö laitteineen sekä parannetaan ilmanvaihtoa. Opetustilojen akustiikkaa kohennetaan, ja liikuntasalin lattiarakenne uusitaan.

Kesälän ja päiväkoti Kotinummen rakennus on olennainen osa alueen kouluverkkoa etenkin tulevaisuudessa, kun lasten määrän Malmin peruspiirissä ennustetaan kasvavan. Perusparannuksen tarkoitus on varmistaa tilojen terveellisyys ja turvallisuus sekä pidentää rakennuksen käyttöikää. Uudet rakenteet, materiaali, kalusteet ja varustukset on valittu niin, että ne ovat kulutusta kestäviä, kunnostettavia ja helposti puhdistettavia.

Kesälä toimii perusparannuksen ajan väliaikaisessa paviljongissa koulun viereisessä Kotinummenpuistossa. Päiväkoti Kotinummen väistötilapaviljonki sijaitsee Filpuksenpuistossa (Ampujantie 1). Takaisin peruskorjattavaan rakennukseen on tarkoitus palata syksyllä 2025.

Malmin kouluverkostoon tulossa muutoksia

Lähivuosina Malmin peruskoulun tiloihin on tulossa muutoksia. Kirkonkyläntie 17:ssä sijaitsevaan toimipiste Pohjolaan on suunnitteilla perusparannus ja laajennus Malmin kampukseksi. Uusi kampus on tarkoitus saada käyttöön vuonna 2028.

Kampuksen valmistumisen jälkeen Talvelantie 1:n toimipiste Talvela puolestaan puretaan Malmin sairaalan tulevan laajennuksen alta, ja koulun toiminta siirtyy kampukseen.