Varkauden Teatterin 111-vuotiskevään avaa Mielipuolen päiväkirja lauantaina 3.2.2024.

Mielipuolen päiväkirja on vauhdikas ja musiikilla täydennetty tragikomedia laskenta-assistentti Putkosen elämän haasteista. Jos aamulla mieheltä katoaa tukka, keskipäivällä toimitusjohtaja avautuu unistaan ja iltapäivällä kopiokone ja printteri moittivat hänen ulkonäköään, niin eikös se olisi ihme, jos illalla ei tapahtuisi mitään katastrofaalista. Vaikka Putkonen on ainakin omasta mielestään erinomainen työntekijä ja ylivoimainen excel-osaaja, työpaikalla hänen kykyjään ei arvosteta. Rakkausrintamallakin jopa hautausmaalla on viimeiset parikymmentä vuotta ollut enemmän liikennettä. Tästä huolimatta Putkonen jaksaa sitkeästi unelmoida menestyksestä ja paremmasta elämästä.

Todella yllättävä pesti kansainvälisen suuryrityksen toimitusjohtajana muuttaa kertaheitolla Putkosen elämän suunnan. Hän joutuu pian huomaamaan, että globaalissa kilpailuyhteiskunnassa kaikki ei välttämättä ole sitä, miltä päällepäin näyttää. Elämä tanssittaa Putkosta mm. Alatalon ja Käärijän tahdissa aina hullumpiin ja hullumpiin tilanteisiin. Mutta kumpi loppujen lopuksi on hullumpi, Putkonen vai maailma?



Ohjaaja Ville-Veikko Valtasen sukellus mielipuolen nahkoihin

“On ollut hienoa ja palkitsevaa sukeltaa tämän näytelmän maailmaan. Tuntuu siltä kuin teatterimme lavalla olisi käynnissä jonkinlainen päänsisäinen tunnemyrsky iloineen, riemuineen ja suruineen. Myös Varkauden Teatterin vahva musiikillinen osaaminen tulee taas näkymään vahvasti meidän versiossamme ja näytelmän teemojen ansiosta tuntuu, että olemme tärkeiden asioiden äärellä”, kertoo ohjaaja Ville-Veikko Valtanen.

Mielenkiintoinen yhteensattuma on, että Mielipuolen päiväkirjan lehdistötilaisuus sattuu Varkauden Teatterin 111-vuotispäiväksi. Numerologisestihan 111 on luovuuden mestariluku.

“Teatterina tehtävämme ei ole vain viihdyttää, vaan myös tarjota ajattelun aihetta ja pureskeltavaa. Tässä näytelmässä monet ulottuvuudet täyttyvät. Putkosen tarina on mestarillisesti kirjoitettu tähän päivään. Meidän tulisi kaiken aikaa huomata lähimmäisemme, sillä turvaverkot pettävät usein arvaamattomasti ja nopeasti”, toteaa teatterinjohtaja Juha Vuorinen.

Putkosen roolin tekee Pekka Johansson. Muissa rooleissa taituroivat Jussi Immonen, Miia Immonen, Jukka-Pekka Löhönen, Pietari Pentikäinen, Tiina Ruutiainen, Saara Saastamoinen, Ville-Veikko Valtanen ja Juha Vuorinen sekä Frank Härkönen.

Näytelmä perustuu löyhästi Nikolai Gogolin kertomuksiin Nenä ja Hullun päiväkirja. Käsikirjoitus on Esa Leskisen ja Sami Keski-Vähälän. Ohjaus, videosuunnittelu ja lavastus ovat Ville-Veikko Valtasen. Musiikin toteutus on Sami Ruutiaisen, koreografia Noora Purasen, pukusuunnittelu Sari Kirjavaisen, valoista vastaa Marko Etelärinne ja äänistä Jussi Heiskanen. Tarpeiston ovat valmistaneet Mirja Ryytty ja Misa Turunen. Kampaukset ja maskeeraukset ovat Miia Immosen.

Mielipuolen päiväkirja saa keväällä 23 esitystä. Esityksen arvioitu kesto väliaikoineen on 2 tuntia 20 minuuttia.

