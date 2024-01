Maksatko vuokraa – vai jonkun toisen lainaa?

Asumisen kustannukset vievät kuukausibudjetista niin merkittävän osan, että välillä on hyvä pysähtyä miettimään, voisiko vuokran sijaan lyhentää omaa asuntolainaa ja kartuttaa samalla omaa varallisuuttaan.

“Kampanjalla halusimme tehdä näkyväksi sen rahamäärän, joka vuokra-asumisen aikana olisi ollut mahdollista sijoittaa omaan asuntoon. Kampanjan tavoitteena on laskurin avulla osoittaa, että omaa taloutta ja sen suunnittelua pystyy toteuttamaan matalalla kynnyksellä ja vuokrakululaskurin myötä ihan uudella tavalla”, sanoo Annemari Airaksinen, S-Pankin lainojen kehityspäällikkö.

Asuntokaupoilla maltti on valttia



Vuokra-asumisen jälkeen ajatus asuntolainasta voi tuntua sitovalta ja isolta päätökseltä. S-Pankissa tehdään asunnon ostajan kanssa aina huolellinen riskikartoitus, lainapaketti räätälöidään asiakkaalle sopivaksi ja lainan lisäksi tarjotaan asiakkaalle sopivaa lainaturvaratkaisua, joka auttaa lainan takaisinmaksussa silloin, jos kaikki ei menekään suunnitelmien mukaan. Elämää on kodin seinien ulkopuolellakin ja rahojen tulisi riittää muuhunkin kuin asumiseen. Sen on aina oltava lainapäätöksen lähtökohtana.



Säästämällä kiinni ensiasuntoon



Sijoitusmielessä omistusasuminen on vuokra-asumista parempi vaihtoehto, sillä omistusasuntoon sijoittamalla kartuttaa samalla omaa varallisuuttaan tulevaisuutta varten.

Asunnon oston kanssa ei kannata hätiköidä, mutta jos haaveena on oma asunto, säästäminen kannattaa aloittaa heti. ASP-tili on hyvä tapa aloittaa säästäminen kohti ensimmäistä omaa kotia. ASP-säästämisen voi aloittaa 15–44-vuotiaana.



“Laskurin lisäksi sivulta löytyvät ne ensiasunnon ostajaa eniten mietityttävät aiheet asunnon hankkimiseen liittyen. Nyt ne on koottu yhteen paikkaan, helposti ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi”, Annemari jatkaa.



Lue lisää aiheesta ja kokeile laskuria osoitteessa: s-pankki.fi/vuokrakululaskuri