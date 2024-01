HUSissa on käynnistynyt lääkärikoulutuksen kokonaisvaltainen kehittämistyö - lähtökohtana nuorten lääkäreiden odotukset sekä tulevaisuuden ennakointi

Lääkäripula heijastuu jo nykyisin lääkäreiden koulutukseen, ja STM:n arvion mukaan pula erikoislääkäreistä pahenee vuoteen 2035 mennessä. HUS on Suomen suurimpana erikoislääkärikouluttajana laatinut opetuksen kehittämisen etenemissuunnitelman, johon on kuvattu konkreettiset toimenpiteet sairaalassa annettavan opetuksen parantamiseksi. Työlistalla on muun muassa keskitetyn hakeutumispalvelun rakentaminen, joka helpottaa myös ulkomailla lääkäreiksi valmistuneiden hakeutumista erikoistumaan HUSiin.