Vaasan nuorisopalvelut palkittiin digitaalisesta nuorisotyöstä

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueiden kunnallisen nuorisotyön gaalassa jaettiin perjantaina 19.1.2024 tunnustuspalkinnot nuorisoalalla kunnallisen nuorisotyön piirissä olevalle toiminnalle, projektille, tapahtumalle ja muulle vastaavalle. Tunnustuspalkinnot ovat näkyvä tunnustus merkittävästä työstä kunnallisen nuorisotyön alalla.

Vaasan nuorisopalveluille kunniamaininnan tuonutta Wasacraft-pelitoimintaa on järjestetty vuodesta 2022 saakka.

Wasacraft on 13-18-vuotiaille vaasalaisille nuorille suunnattua toimintaa, jossa ideana on rakentaa, luoda visioita ja seikkailla yhdessä muiden osallistujien kanssa Minecraft-maailmassa.

Nuoret ohjaajat mukana toiminnassa

Wasacraftia on järjestetty satunnaisesti nuorten toiveiden mukaan joko leirimuotoisena tai viikoittaisina tapaamisina. Ohjaajat ovat suunnitellusti mukana pelaamassa nuorten kanssa.

Toiminta järjestetään etäyhteyksin, suljetulla serverillä Discordissa. Discord toimii pelialustana, jolloin reaaliaikainen yhteinen pelaaminen ja kommunikaatio onnistuu joko chatin, äänen tai videon kautta.

- Wasa Craft -pelitoiminnassa tärkeää on varsinkin se, että se on myös nuorten omaehtoista toimintaa. Itse pelitoimintaa verkossa on vetämässä myös nuori kerho-ohjaaja, kertoo nuorisotoimenjohtaja Mika Pietilä.

Verkossa tavoitetaan niitä nuoria, jotka eivät käy nuorisotaloilla

WasaCraftilla halutaan tavoittaa niitä nuoria, jotka eivät välttämättä muutoin osallistuisi ohjattuun ryhmätoimintaan. Toiminnassa huomioidaan vahvasti vuorovaikutuksellisuus ja sosiaalisten taitojen kehittäminen verkossa mediakasvatuksen mukaisesti.

- Verkossa tapahtuvalla nuorisotyöllä tavoitetaan lukuisia sellaisia nuoria, jotka eivät koskaan tulisi esimerkiksi nuorisotaloille juttelemaan, kuvailee WasaCraftin vertaisohjaaja, 16-vuotias Aaro Helo.

WasaCraftista on saatu paljon positiivista palautetta, ja ryhmät täyttyvät yleensä nopeasti. Ryhmiin otetaan enintään 12 osallistujaa, ja toiminta on maksutonta.

Tulevista WasaCrafteista tiedotetaan Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Reimarin verkkosivuilla https://reimari.info/ sekä somekanavilla.

Kunnallisen nuorisotyön gaalalla halutaan nostaa esiin toimijoita ja kunnallisen nuorisotyön työmuotoja sekä hankkeita, jotka ovat poikkeuksellisen merkittävällä tavalla kehittäneet kunnallisen nuorisoalan toimintaa vaikuttavammaksi.