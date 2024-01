Metsästäjäliitto myönsi Wadén-palkinnon toimittaja Pekka Ervastille

Metsästäjäliiton hallituksen puheenjohtaja Tuomas Hallenberg perustelee valintaa seuraavasti: ”Pekka Ervastin ajatukset sanottuna tai kirjoitettuna kiinnostavat, innostavat ja joitakin jopa pelottavat. On hienoa nähdä, kuinka journalismin ammattilainen kuvaa eränkäyntiä ja luontoa syvällisen vakuuttavasti. Ervastin teksteistä näkee, että hän on todellinen metsästäjä.”

Pekka Ervasti kommentoi saamaansa palkintoa: ”On syytä panna ilolla merkille, että tällainen tunnustuspalkinto on ylipäätään luotu. Se viestittää, että mietimme ja puntaroimme metsästystä laajempana ilmiönä kuin pelkkänä jahtina.”

”Metsästys ei todellakaan ole vain saaliin jahtaamista. Se on paljon kokonaisvaltaisempi kokemus, johon liittyvät luonto, riistanhoito ja tietysti ystävät – siihen joukkoon luen tietysti myös metsästyskoirat. Metsästys on yhteistyötä yli monien sellaisten rajojen, jotka meitä ihmisiä ehkä erottavat ns. arkielämässä. Metsästys on demokraattista ja tasa-arvoista. Jahdissa heitetään tittelit pois ja säännöt koskevat jokaista”, Ervasti muistuttaa metsästyksen moninaisuudesta.

Pekka Ervasti vastaanotti Wadén-palkinnon Oulussa Riistapäivien yhteydessä 24. tammikuuta 2024. Wadén-palkinto sisältää tuhannen euron rahapalkinnon sekä kunniakirjan. Wadén-palkinto on nimetty Daniel Johannes Wadénin mukaan. Wadén oli erittäin innokas metsästäjä ja riistanhoidon puolestapuhuja ja myös Metsästäjäliiton ensimmäinen puheenjohtaja. Testamenttinsa kautta hän on ollut pitkään myös Metsästäjäliiton toiminnan tärkeä rahoittaja.