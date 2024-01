Olympiapurjehdus: Kaarle Tapper valmiina huomenna starttaaviin MM-kisoihin

Huomenna starttaavat ILCA 7 -luokan viimeiset MM-kilpailut ennen olympialaisia. Adelaiden MM-vesillä kilpailevat Kaarle Tapper, Valtteri Uusitalo ja Nooa Laukkanen. Kuuden päivän mittaiset kilpailut huipentuvat kymmenen parhaan mitalilähtöön keskiviikkona 31. tammikuuta.

Olympiavuonna MM-kisojen taso kohoaa entisestään. Arvokisamitalien lisäksi monet maat tavoittelevat seitsemää jaossa olevaa maapaikkaa. Joulukuussa Suomen Olympiakomitea valitsi luokan edustajaksi Kaarle Tapperin, joka varmisti kesällä Suomen maapaikan. Tapper nappasi reilu vuosi sitten luokan EM-pronssia, ja suuntaa nyt luottavaisin mielin kohti huomisen MM-kisoja.

- Valmistautuminen on sujunut suunnitellusti. Olemme treenanneet täällä melkein kuukauden, ja tämä on hyvä paikka purjehtia. On ollut tuulista melkein joka päivä, Kaarle Tapper sanoo.

Suomen Purjehdus ja Veneily seuraa kilpailua Sailing Team Finlandin Facebookissa ja Instagramissa sekä mediatiedottein kilpailun kohokohdista. Julkaisuvapaita kuvia löytyy maajoukkueen kuvapankista.

MM-kisojen kokonaistulokset ja pressikuvat löytyy tästä.