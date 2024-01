FA:n Ahosniemi: Poliittinen lakko rahoitus- ja vakuutusalalla on pettymys

Finanssiala ry:n (FA) mukaan Ammattiliitto Pron ilmoitus vuorokauden mittaisesta poliittisesta lakosta 1.2.2024 rahoitus- ja vakuutusalalle on pettymys. ”Meillä rahoitus- ja vakuutusalalla on hyvä ja pitkä yhteistyökulttuuri sekä vahva sopimisen perinne, joten maan hallituksen painostaminen toimialamme kautta on kohtuutonta”, FA:n toimitusjohtaja Arno Ahosniemi korostaa.