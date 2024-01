Seinäjoella tehty porukkapeli ilahdutti montaa - Jyväskylään neljä 125 000 euron voittoa

- No ei kyllä yhtään harmita. Kyllähän minä tiesin mitä olen tekemässä. Jos voitto tulee, niin se menee sitten 40 osaan jakoon. Hienoa kun tuli voitto. Kyllä rahalle aina käyttöä on, kymmeniä suomalaisia eri puolelta maata ilahduttanut nainen kommentoi.



- Rahanreikiä aina on kaikilla. Hyvä kun tuli tuollainen voitto, että on myös jakamista. Meitähän on nyt monta onnellista.



Omasta voitostaan Eurojackpotin 5+1 -rivin laatinut onnekas tuli tietoiseksi arvonnan jälkeisenä päivänä.



-Olen välillä tehnyt näitä porukkapelejä ja menin lauantaina katsomaan, että mitenkäs meni. Meni kyllä aivan todella hyvin. Kiva juttu tämä on minulle ja varmasti monelle muullekin. Ketään en muista voittajista tiedä, mutta onnea vaan kaikille!



-Iso yllätys oli!



Kaikki 40 nettiporukkavoittajaa saavat rahansa suoraan pankkitileilleen. Yhdellä osuudella 40 osuuden porukkapelistä voitti 125 454 euroa.



Jyväskylään osui neljä kappaletta 125 454 euron voittoa eri jyväskyläläisille voittajille.



Porukkavoittajien kotipaikkakunnat ovat:

Seinäjoki Turku Rovaniemi Helsinki Parainen Turku Jyväskylä Espoo Sotkamo Kerimäki Porvoo Viitasaari Espoo Turku Espoo Raisio Järvenpää Oulu Pieksämäki Tammisaari Jyväskylä Jokioinen Jyväskylä Jyväskylä Tampere Kuortane Turku Nousiainen Turku Helsinki Helsinki Rovaniemi Joensuu Helsinki Lappeenranta Lahti Oulu Kuopio Nokia Helsinki