Vihreiden Hyrkkö: Hallituksen veronalejuhlat on nyt juhlittu

– Raportin johtopäätökset eivät ole yllättäviä. Jos viime syksyn budjettikäsittelyssä kävi selväksi, että hallituksen suunnitelma talouden tasapainotukseen ja velkaantumisen taittamiseen eivät ole uskottavia. Esimerkiksi rikkaimpien suomalaisten, saastuttavien autojen ja oluen veroalennukset olivat käsittämättömiä arvovalintoja, kun hallitus samaan aikaan leikkasi lapsilta ja luonnolta. Toivottavasti hallituskin vihdoin ymmärtää, että veroalejuhlat on nyt juhlittu, Hyrkkö sanoo.





Valtiovarainministeri Riikka Purra on väläytellyt jopa yli kahden miljardin lisäsopeutuksia kevään kehysriihessä ja todennut, että myös veroratkaisut ovat pöydällä. Tähän asti hallitus on sivuuttanut tulopuolen vahvistamisen taloustieteilijöiden kritiikistä piittaamatta. Kokonaisveroaste on laskemassa hallituskauden aikana merkittävästi.

– Verotus ei tietenkään ole itse tarkoitus, mutta ei myöskään mikään mörkö. Se on tapa turvata ja kehittää hyvinvointivaltion tuiki tärkeitä palveluita ja samalla mahdollisuus ohjata ihmisten ja yritysten toimintaa ympäristön ja terveyden kannalta kestävämpään suuntaan, Hyrkkö toteaa.

–Nyt olisi korkea aika toteuttaa vihreä verouudistus, jossa ilmasto- ja luontohaitoille asetetaan oikea hinta ja vahvistetaan julkista taloutta. Olemme esittäneet esimerkiksi kaivosveron kiristämistä, maankäytön muutosmaksua, teollisen mittakaavan puunpolton verotusta luopumista ja reilua lentoveroa. Vaihtoehtoja on muitakin ja autamme mieluusti hallitusta ratkomaan julkisen talouden haasteita, Hyrkkö sanoo.

Hyrkkö peräänkuuluttaa hallitukselta johdonmukaisuutta talouspolitiikan sekä luonto- ja ilmastopolitiikan välillä. Valtiovarainministeri Purra totesi Talouspolitiikan arviointineuvoston raportin julkistustilaisuudessa, että ei usko Suomen 2035 hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseen.

– Tämä on todella huolestuttava kannanotto. Onko hallitus siis irtisanoutumassa lakisääteisestä velvollisuudestaan edistää ilmastotavoitteita? Tämä olisi paitsi ilmaston, myös talouden kannalta todella radikaali linja, Hyrkkö hämmästelee.

– Esimerkiksi hiilinielujen romahtaminen ja hallituksen toimettomuus asiassa voivat tulla Suomelle kalliiksi. Jos hallitus ei suostu toimimaan, päädymme todennäköisesti ostamaan veronmaksajien rahoilla hiilinieluyksiköitä muilta EU-mailta sen sijaan, että ratkoisimme itse omat ongelmamme. Nyt tarvitaan kannustimia hiilinielujen vahvistamiseksi, vaatii Hyrkkö.

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportissa nostetaan esiin myös se, että hallituksen sosiaaliturvaan kohdistuvat leikkaukset kasaantuvat paljon samoille, jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille.

– Hallituksen leikkaukset ovat repiviä. Taloutta on mahdollista tasapainottaa myös oikeudenmukaisella tavalla, Hyrkkö linjaa.

Arviointineuvosto korostaa myös työperäisen maahanmuuton merkitystä. Suomen väestö ikääntyy ja vähenee ilman merkittäviä panostuksia työperäiseen maahanmuuttoon.

– Emme pärjää ilman työperäistä maahanmuuttoa. Hallituksen viesti maahanmuuttajille on, että ette ole tänne tervetulleita. Tähän on tultava muutos, jos Suomen taloutta halutaan aidosti vahvistaa, Hyrkkö sanoo.