Hyvinvointialue vähentää vuokrahenkilöstöä ja kilpailutti tarjoajat – hinnat laskivat

Pirkanmaan hyvinvointialue on kilpailuttanut sosiaali- ja terveydenhuollon vuokrahenkilöstön tarjoajat. Kilpailutus on yksi keino hillitä kustannuksia, sillä hinnat laskivat. Hyvinvointialue aikoo myös vähentää vuokrahenkilöstön käyttöä nykyisestä, koska vuokrahenkilöstö on ollut 2-3 kertaa kalliimpaa omaan henkilöstöön verrattuna.