Järjestin tukee nuorialan järjestöjen työtä

Osaamiskeskus Kentauri on julkaissut Järjestin – nuorisoalan järjestöjen tiedontuotannon työkalun. Palvelun on kehittänyt Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak, joka tulee ylläpitämään ja kehittämään sitä jatkossa. Järjestimen tarkoitus on helpottaa valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen tiedonkeruuta ja -hallintaa. Palvelu on järjestöille maksuton. Järjestin on kehitetty yhdessä nuorisoalan järjestöjen kanssa, joten se on rakennettu palvelemaan kohderyhmänsä tarpeita.

Monipuolinen työkalu arjen järjestötoimintaan

Järjestimellä voi koota järjestöjen erilaisia toimintatietoja, kuten tilastoja kävijämääristä ja tapahtumien järjestyskerroista tai kartoittaa esimerkiksi toiminnan vaikutuksia ja sen aikaansaamia muutoksia. Sillä voi tehdä kyselyjä omista tai valmiista pohjista hyödyntämällä monipuolista kyselytyökalua, ja vastauksista voi luoda visualisoituja kaavioita ja koonteja. Järjestimestä on haluttu rakentaa mahdollisimman helppokäyttöinen, mutta samalla riittävän monipuolinen.

Kerätyillä tiedoilla voi osoittaa toiminnan vaikutuksia esimerkiksi järjestön viestinnässä ja raportoinnissa, sekä hyödyntää niitä rahoitushakemuksissa ja johtamisessa. Vastauksista muodostuu aikasarjoja tiedon kertyessä, mikä auttaa osoittamaan toiminnan vaikutuksia ja vertailtavuutta. Vertailtava tieto tukee järjestöjen vaikuttavuuden, strategiatyön ja toiminnan kehittymisen seurantaa..

Palvelua voi käyttää suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tietoja voi tulostaa suoraan käyttöön .png, -.pdf ja -.csv-tiedostoina. Kaikki tiedot voi kerätä joko internetselaimella tai mobiililaitteella, eikä käyttäjän tarvitse olla kirjautunut palveluun täyttääkseen tietoja. Järjestimeen kerättyjä tietoja tullaan hyödyntämään nuorisotilastot.fi-sivustolla yleisen nuorisotyön tilastotiedon lisäämiseksi.

Haluaako järjestönne käyttäjäksi?

Vuosi 2024 on ensimmäinen kokonainen tiedonkeruuvuosi. Kiinnostuneita järjestöjä pyydetään olemaan yhteydessä palvelun käyttämiseen tai käytön aloittamiseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostitse: jarjestin@humak.fi.