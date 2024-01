Historiallista viihdettä viktoriaanisen ajan Englannista ja 30-luvun Skotlannista

Satu Tähtinen

Lordi D ja muita seurapiirisalaisuuksia

Lady Josephina käyttää aikansa hyväntekeväisyyteen. Miehille hänellä ei riitä kärsivällisyyttä. Kesken tanssiaisten komea ja teräväkielinen seurapiirikeikari Lordi D loukkaa Josephinaa julkisesti. Siitä käynnistyy juonittelujen ketju, jonka seurauksena lordi ja Josephina alkavat teeskennellä seurustelevansa.

Uuden kotimaisen viihdetähden kuuma, romanttinen herkku Bridgerton-faneille aloittaa 1800-luvun Lontooseen sijoittuvan sarjan. Lajityypin hyvin tunteva kirjailija iskee silmää lukijalle, ja hänen raikkaat ja rohkeat hahmonsa tuulettavat menneen ajan moraalikoodeja.

Satu Tähtinen on kirjailija ja viestinnän ammattilainen Oulusta, jonka esikoisteos Kalajoen hiekat (2022) sijoittui viihdekirjoituskilpailussa. Hän on koulutukseltaan historian FM, ja rakastaa viihdekirjallisuutta ja viktoriaanisen ajan seurapiirikulttuuria.

Painettu kirja ilmestyy 1.2.2024. Se julkaistaan myös e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukija on Anna-Riikka Rajanen.

Karen Swan

Varastetut hetket

Karunkaunis skotlantilainen saari, vastentahtoinen morsian, kielletty romanssi. Vangitseva historiallinen Kesytön saari -kirjasarja jatkuu.

Mhairi MacKinnon on vanhin yhdeksästä lapsesta, ja perheen elannon vuoksi hänen on solmittava avioliitto. Sopiva sulhanen löytyy, mutta hänen karkeutensa tulee ilmi liian myöhään. Kihlautunut Mhairi palaa vielä kesän ajaksi kotiin naapurinsa Donaldin saattelemana. Heidän välilleen kasvaa syvä, aito rakkaus, mutta Donald on jo naimisissa. Lisäksi kesällä 1930 St Kildan saarten evakuointi lähenee.

Ystävykset Mhairi, Effie ja Flora vetivät yhtä köyttä jo Kesytön saari -sarjan avausosassa. Voivatko ystävät nyt auttaa Mhairia hänen kamppailussaan onnen saavuttamiseksi?

Karen Swan on menestynyt brittikirjailija, jonka teoksia leimaavat ainutlaatuiset miljööt ja taidokas tarinankerronta. Hän aloitti uransa muotitoimittajana mutta omistautuu nykyään kirjailijan työlle sekä kolmen lapsen ja vilkkaan koiranpennun hoitamiselle. Hän asuu perheineen Sussexin maaseudulla.

Painettu kirja ilmestyy 7.2.2024. Se julkaistaan myös e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Eija Ahvo.