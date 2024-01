Vuoden suosituin työnhakupäivä on pian käsillä – alkuvuosi ollut ennätyksellisen vilkas

Uusi vuosi tarkoittaa monelle uusia työkujeita – tai ainakin uuden työn etsimistä. Tämä on näkynyt myös työnhakupalvelu Duunitorilla. Hakukoneessa tehtiin lähes 11,2 miljoonaa työpaikkahakua 1.–23. tammikuuta, mikä on noin 18 prosenttia enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna.

Työpaikkailmoituksesta siirryttiin eteenpäin 1.–23. tammikuuta lähes 653 000 kertaa, mikä on noin 39 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Työpaikkailmoituksesta eteenpäin siirtyminen tarkoittaa ilmoituksessa olevan Hae työpaikkaa -linkin tai muiden linkkien klikkausta.

Lukujen valossa kuluvasta työnhakuvuodesta on tulossa jopa ennätysvilkasta vuotta 2023 vilkkaampi.

Alkuvuoden työnhakubuumi huipentuu ensi viikolla. Duunitorin aiempien vuosien datan perusteella näyttää siltä, että tämän vuoden suosituin työnhakupäivä on tiistai 30. tammikuuta.

Vuoden suosituin työnhakupäivä on tyypillisesti tammikuun lopussa tai helmikuun alussa:

Vuonna 2023 suosituin työnhakupäivä oli maanantai 30. tammikuuta. Silloin työpaikkailmoituksista siirryttiin eteenpäin lähes 33 000 kertaa.

Vuonna 2022 vilkkain työnhakupäivä oli maanantai 31. tammikuuta.

Vuonna 2021 töitä haettiin eniten maanantaina 1. helmikuuta.

Näin suomalaiset etsivät töitä vuonna 2023

Työpaikkailmoituksista siirryttiin eteenpäin ennätykselliset lähes 5,3 miljoonaa kertaa, kun vuonna 2022 siirtymiä oli noin 4 miljoonaa.

Työnhakuinnosta kertoo myös se, että Duunitorilla viime vuonna julkaistut ilmoitukset keräsivät yli 81 miljoonaa lukukertaa, mikä oli 17 prosenttia enemmän kuin vuonna 2022.

Maanantai ja tiistai olivat suosituimmat työnhakupäivät, lauantai taas hiljaisin.

Suosituimmat työnhakukuukaudet olivat tammikuu, helmikuu ja maaliskuu.

Hiljaisimmat kuukaudet olivat heinäkuu, kesäkuu ja joulukuu.

Asiantuntijan vinkit työnhakijoille ja työnantajille

Työnhakijoita on tällä hetkellä todella paljon liikkeellä. Duunitorin rekrytointipalvelu- ja viestintäpäällikkö Lotta Viljamaa antaa työnhakijoille ja työnantajille vinkit, joiden avulla työnhakijat voivat erottua joukosta ja työnantajat voivat luoda hyvän hakijakokemuksen.

Työnhakija, näin erotut hakijamassasta

1. Valmistaudu kaikkiin työnhaun vaiheisiin huolella. Oman osaamisen tunnistaminen ja motivaation näyttäminen ovat perusta työnhaussa onnistumiselle.

2. Mieti, miksi avoin tehtävä kiinnostaa sinua. Duunitorin rekrytointitutkimuksesta selviää, että hakijan motivaatio työtehtävää kohtaan on vuodesta toiseen tärkein rekrytointipäätöksiin vaikuttava tekijä.

3. Räätälöi aina työhakemus ja CV. Tee työhakemus työnantajan tarvetta ja näkökulmaa miettien. Ennen kuin kirjoitat työhakemuksen, käy työpaikkailmoituksen lisäksi läpi organisaation nettisivut ja sosiaalisen median kanavat sekä kysy rohkeasti lisätietoa esimerkiksi rekrytoivan tiimin päälliköltä. Varmista, että työhakemus ja CV ovat selkeät.

4. Valmistaudu työhaastatteluun kunnolla. Kertaa ennen haastattelua ainakin työnkuvan sisältö ja tavoitteet. Mieti, mitä täsmentäviä kysymyksiä voisit esittää niihin liittyen. Netistä löytyy paljon listoja yleisimmistä työhaastattelukysymyksistä, joihin kannattaa pohtia etukäteen vastauksia. Valmistaudu kertomaan haastattelussa vahvuuksistasi ja heikkouksistasi.

Työnantaja, näin varmistat hyvän hakijakokemuksen

1. Satsaa viestintään alusta alkaen. Viestintä on työnhakijoiden mukaan suurin kipukohta rekrytointiprosesseissa. Muista, että viestintä alkaa jo työpaikkailmoituksesta. Kuvaa siinä tehtävän sisältö ja tavoitteet konkreettisesti, anna tietoa työpaikan kulttuurista sekä kerro palkka tai palkkahaitari.

2. Vastaa hakijoille kohtuullisen ajan sisällä. On tärkeää, että jokainen hakija saa vastauksen hakemukseensa. Nimeä siis rekrytoinnin hakijaviestintään vastuuhenkilö. Kun hakijoita on paljon, henkilökohtaisen palautteen antaminen on usein mahdotonta. Perustele yleisellä tasolla ei kiitos -viestissä, mitkä asiat ratkaisivat jatkoon päässeiden valinnan.

3. Tarjoa henkilökohtaista palautetta jatkoon päässeille. Kerro, missä hakija onnistui hyvin. Jos hakija ei tule valituksi, kerro rehellisesti mutta kunnioittavasti, mistä valinta jäi kiinni ja mitä osaamista hakijan pitäisi hankkia lisää, jotta hän menestyisi vastaavassa tehtävässä.

4. Panosta hakijaystävälliseen ja nopeaan hakutapaan. Hakijat turhautuvat siihen, että samat tiedot pitää täyttää useaan kertaan. Jos hakeminen on liian vaikeaa eikä onnistu puhelimella, moni potentiaalinen osaaja saattaa jopa jättää hakemisen sikseen.

