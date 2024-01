Riihimäen Voimalan kehittämisestä aiesopimus – Tampere-talo-konserni ja Akun Tehdas mukana kehitystyössä

”Riihimäki on tunnettu aktiivisesta kulttuurikentästä ja loistavasta sijainnistaan kasvukäytävän varrella. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Voimalan muutos tapahtuma- ja kulttuurikeskukseksi vahvistaa profiilia entisestään. Aiesopimus on konkreettinen askel, jonka avulla on mahdollista kehittää Voimalan lisäksi myös kaupunkia ja sen vetovoimaisuutta”, Riihimäen kaupunginjohtaja Jouni Eho sanoo.

Voimala on noin 5 000 neliömetrin kokoinen punatiilinen rakennuskompleksi, joka toimii Riihimäen asemanseudun maamerkkinä. Kaupunki on etsinyt vaihtoehtoja vanhan voimalaitoskiinteistön uudeksi käyttötarkoitukseksi. Tavoitteena on avata kulttuuri- ja tapahtumakeskus Voimala käyttöön vuonna 2027, jolloin Riihimäelle on suunnitteilla asuntomessut.

Tapahtumat kaupunkikehityksen keskiöön

Aiesopimuksella osapuolet sitoutuvat edistämään hankkeen toteutumista. Samalla Riihimäen kaupunki sitoutuu olemaan neuvottelematta muiden tapahtuma-alan toimijoiden kanssa.

”Riihimäki hakee aktiivista kasvua ja kehittää vahvasti tapahtumallisuutta. Haluamme olla mukana kehittämässä kaupunkien ja tapahtuma-alan yhteyttä. Solmittavan yhteistyön ansiosta pääsemme kehittämään yhtä Suomen kiinnostavimmista tapahtumatilakonsepteista”, Tampere-talo-konsernin toimitusjohtaja Paulina Ahokas kertoo.

Tampere-talo-konserniin kuuluva Talo Events Oy vuokraa tapahtumatiloja yritysasiakkaille ja konserttijärjestäjille. Hankkeen toteutuessa Talo Events vastaa Voimalan pääsalin ja aulakerroksen ravintolapalveluiden ja ravintolakumppanin järjestämisestä. Akun Tehtaan roolina on toimia teknisenä asiantuntijana ja tapahtumatekniikan kumppanina.

”Kulttuurin merkitys kasvaa ihmisille koko ajan. Riihimäen Voimalan sijainti palvelee todella laajaa ihmismäärää. Vuosikymmenten kokemus tapahtuma-alasta ja -paikoista antaa meille vahvan pohjan Voimalan suunnittelussa ja toteutuksessa mukana olemiseen”, Akun Tehtaan toimitusjohtaja Aku Syrjä toteaa.

Tampere-talo-konsernilla ja Akun Tehtaalla on tiivis ja toimiva kumppanuus, ja tytäryhtiö Talo Events Oy on Akun Tehtaan vähemmistöosakas.

Voimalasta uusi Fotografiska

Tampere-talon, Akun Tehtaan ja kaupungin rinnalla Voimalan kiinteistökehityksestä vastaa A-Insinöörit. Heidän tehtävänä on etsiä sijoittaja, kehittää sisältökonseptia ja suunnitella kiinteistön uudistamisen resurssiviisas toteutus.

”Olen verrannut Voimalan luonnetta ja mahdollisuuksia Tallinnan Fotografiskaan ja Telliskiven alueeseen. Ne osoittavat, miten yksittäinen rakennus voi vaikuttaa koko ympäristöön ja luoda uutta profiilia, toimintaa ja vetovoimaa koko keskusta-alueen kehittämiseen. Eikä tarvita valtavasti rahaa, että tämän voi tehdä”, A-Insinöörien hankekehitysyksikön johtaja Antti Tuomela uskoo.

