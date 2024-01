Yhteisvastuukeräys starttaa avausmessulla Espoon Olarista

Espoon seurakuntien hautausmaille haetaan 76 kausi- ja kesätyöntekijää 19.1.2024 07:00:00 EET | Tiedote

Espoon seurakuntayhtymän hautausmaiden kausi- ja kesätyöhaku on nyt käynnissä. Kappelin, Kellonummen ja Kirkon hautausmaille haetaan seitsemääkymmentä kesätyöntekijää, joista kaksikymmentä paikkaa on nuorille, 16–17-vuotiaille hakijoille. Haussa on lisäksi määräaikainen ympäristönhoitotyöntekijä sekä viisi määräaikaista kausityönjohtajaa.