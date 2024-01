Hoitotarvikejakelusta apua pitkäaikaissairauden hoitoon

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) jakaa hoitotarvikkeita kaiken ikäisille kotona asuville tai kotihoitoon rinnastettavan palveluasumisen piirissä oleville pitkäaikaissairaille. Hoitotarvikkeiden tarpeen arvioi aina terveydenhuollon ammattilainen. Samalla asiakkaalle laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma. Pitkäaikaissairauksien hoito, kuten ohjaus ja kontrollit, tapahtuvat asiakkaan omalla terveysasemalla.

– Hoitotarvikejakelun asiakkaan palvelupolku käynnistyy terveysasemalla lääkärin tai hoitajan vastaanotolla, jossa asiakkaan kanssa käydään läpi sairauden hoito, omahoito-ohjeet sekä laaditaan hoitotarvikejakelua varten hoito- ja jakelusuunnitelma. Joskus asiakas saa lähetteen erikoissairaanhoidosta hoitotarvikkeita varten. Silloin lähete tulee toimittaa erikseen Keusoten hoitotarvikejakeluun, kertoo Keusoten hoitotarvikejakelussa työskentelevä lähihoitaja Nina Gauriloff.

Hoitotarvikejakelun asiakaskunta muodostuu useista eri pitkäaikaissairausryhmistä, kuten henkilöistä, joilla on diabetes tai tarve pitkäaikaiselle haavanhoidolle sekä henkilöistä, joilla on virtsaamisvaikeuksia ja he tarvitsevat sairautensa vuoksi inkontinenssitarvikkeita tai katetreja. Myös uniapneapotilaat ovat kasvava asiakasryhmä.

Hoitotarvikkeet toimitetaan postitse tai suoraan kotiin

Asiakkaalle jaettavia hoitotarvikkeita ovat mm. avanne-, haavanhoito-, diabetes- ja uniapneatarvikkeet sekä inkontinenssisuojat eli vaipat. Sen sijaan yleisesti normaaliin hygieniaan ja perushoitoon kuuluvat tuotteet eivät kuulu hoitotarvikejakelun piiriin.

Hoitotarviketilaukset kannattaa tehdä ajoissa, sillä tarvikkeiden toimitus voi kestää 2–4 viikkoa tuotteesta riippuen.

– Otamme asiakkaaseen aina yhteyttä puhelimitse ensimmäisen hoitotarviketilauksen yhteydessä. Käymme asiakkaan kanssa huolella läpi tilauskäytännöt ja ohjeistamme häntä jatkotilausten tekemisessä. Hoitotarvikkeita tilataan kerralla aina kolmen kuukauden tarpeeseen. Jatkotilaukset asiakas hoitaa omatoimisesti, toki autamme ja neuvomme aina tarvittaessa, kertoo Keusoten hoitotarvikejakelun lähihoitaja Hanna Saarikoski.

Hoitotarvikkeita voi tilata sähköisellä lomakkeella tai puhelimitse.

– Toiveenamme on, että ne asiakkaat, jotka pystyvät asioimaan sähköisesti, tekisivät hoitotarviketilaukset ensisijaisesti sähköisillä tilauslomakkeillamme, sillä se nopeuttaa sote-ammattilaistemme työskentelyä, Gauriloff korostaa.

Hoitotarvikkeet toimitetaan asiakkaan valitsemaan Postin palvelupisteeseen tai noutoautomaattiin. Vaihtoehtoisesti lähetys voidaan toimittaa suoraan asiakkaan kotiin tavarantoimittajan kuljetuspalvelulla, jos asiakas ei itse pysty noutamaan tuotteita Postista. Kotihoidon ja palvelutalojen hoitotarvikkeet toimitetaan suoraan hoitaviin yksiköihin.