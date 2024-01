Norden Homes Oy: Kodinomaiset majoitusratkaisut edistävät rakennustyömaiden komennustyöntekijöiden viihtymistä ja palautumista töistä

Erilliset makuuhuoneet mahdollistavat usean työntekijän majoittamisen samaan asuntoon, ja on siten kustannustehokkaampaa. Sosiaalinen ja yhteisöllinen asuminen itsessään tukee myös palautumista ja työhyvinvointia. Keittiöt antavat työntekijöille mahdollisuuden valmistaa omia aterioitaan asunnossa, mikä on terveellisempi ja halvempi vaihtoehto päivittäiselle ulkona syömiselle. Lisäksi työntekijöiden perheenjäsenillä on mahdollisuus yöpyä asunnoissa pitkiäkin ajanjaksoja työkomennuksen aikana. Tarvittaessa työntekijöille voi lisäksi tilata liinavaatehuollon ja/tai viikoittaisen siivouksen osana majoituspalvelua, mikä sekin vapauttaa työntekijöiden aikaa rentoutumiselle.

Etenkin pidempien työkomennusten kohdalla kalustetut asunnot ovat selvästi kustannustehokkaampi vaihtoehto hotellimajoittumiselle. Hinnat ovat helposti neuvoteltavissa ja majoituksen kesto sekä ajankohta ovat joustavasti muutettavissa.

Rakennustyöntekijöiden projektit voivat kestää useita viikkoja, kuukausia tai jopa vuosia. Kalustetut asunnot soveltuvat paremmin pitkäaikaiseen majoitukseen, tarjoten kodikkaan ympäristön, jossa arkea on hyvä elää. Varmista, että työntekijäsi nauttivat vapaa-ajastaan, ja vuokraa tilapäisasumisratkaisusi meiltä.

