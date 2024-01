Siri Kolusta kotikirjailija Tammen lasten- ja nuortenkirjallisuuden osastolle

Tammen historian ensimmäinen kotikirjailija Siri Kolu on monipuolinen, Finlandia-palkittu kirjailija, kouluttaja sekä esitysdramaturgi. Laajan tuotantonsa lisäksi hänet tunnetaan hyvin kirjoittamisen opettajana ja kirjailijakollegojen mentorina. Hän on tunnettu ja arvostettu ammattilainen, jolla on kokemusta erilaisista kirjallisuuden alan tehtävistä ja taidepolitiikasta. Kolu on toiminut muun muassa Vantaan sanataidekoulun rehtorina, Lukuintokummina, Valtion Kirjallisuustoimikunnan puheenjohtajana, Kirjailija- ja kääntäjäapurahalautakunnan puheenjohtajana sekä tapahtumadramaturgina Turun kirjamessujen johtotroikassa.

”Uskomme Tammessa vahvasti kirja-alan tulevaisuuteen ja haluamme olla kehittämässä sitä uutta kohti: moni asia maailmassa ja yhteiskunnassa on nopeassa muutoksessa ja kustantamon pitää olla aktiivinen ja rohkea niiden muutosten edessä. Meille on tärkeää pystyä palvelemaan tekijöitämme entistä monipuolisemmin, hakea liiketoimintaa uusilla tavoilla ja lisätä vuoropuhelua ja ymmärrystä puolin ja toisin. Olen tämän poikkeuksellisen kotikirjailija-konseptin kokeilusta valtavan innoissani – ja erityisesti siksi, että pääsemme työskentelemään yhteistyössä lahjakkaan, idearikkaan ja lasten- ja nuortenkirjallisuuden kentällä tunnetun ja laajasti arvostetun tekijän, Siri Kolun kanssa”, iloitsee Tammen lasten- ja nuortenkirjallisuuden kustantaja Saara Tiuraniemi.

”En malta odottaa, että pääsen aloittamaan työt Tammen väen ja tekijöiden kanssa. Kotikirjailijan tehtävä on merkittävä pelinavaus kirjallisuuden kentässä juuri tässä ajassa: se on uskoa tarinan voimaan ja kirjaan. Tuntuu kihelmöivältä saada lähteä tekemään kehitystyötä, mistä hyötyvät suomalaiset lasten- ja nuortenkirjailijat ja kaikki lukijat”, kertoo Siri Kolu.

Kotikirjailijuuden myötä Siri Kolu siirtyy jatkamaan myös omaa kirjailijantyötään Tammessa. Hänen YA-romaaninsa Hohtavat ilmestyy 9.9.2024. Hohtavat on hätkähdyttävä nuorten aikuisten romaani ihmisistä, joista osa saa ilmoituksen maailmanlopusta. Voiko kohtalonsa vielä valita?

