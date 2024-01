Yrjönkadun uimahallin remontti käynnistyy ja halli on suljettu

”Kaupunkilaisille työmaa näkyy parhaiten myöhemmin, kun Yrjönkadun puolelle rakennetaan julkisivukorjauksia varten rakennustelineet. Tarvittaessa sijoitamme myös työmaakoppeja Yrjönkadun varrelle”, kertoo projektinjohtaja Katri Olli Helsingin kaupungilta.

Tavoite on, että työmaasta aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä. Työmaan ajoneuvot voivat kuitenkin hetkellisesti hankaloittaa liikennöintiä Yrjönkadulla. Myös Kukontorille johtava Yrjönkäytävä saattaa ajoittain olla turvallisuussyistä lyhytaikaisesti suljettu kuljetusten vuoksi. Kortteli on tiiviisti rakennettu, ja naapurikiinteistöihin odotetaan kantautuvan uimahallin remontista jonkin verran runkomelua.

Korjausten pääurakoitsijan hankinta on aluillaan. Tavoite on, että varsinaiset korjaustyöt käynnistyvät huhti–toukokuussa 2024. Halli on suljettu korjausten ajan, joihin varataan yhteensä aikaa noin kaksi vuotta.

Yrjönkadun uimahallin suunnittelusta vastasi arkkitehti Väinö Vähäkallio, ja se vihittiin käyttöön 4. kesäkuuta 1928. Edellinen laajempi remontti talossa tehtiin noin 25 vuotta sitten.

Minne mennä uimahallin ollessa kiinni?



Helsingissä on lukuisia paikkoja, joissa voi uida, kuntoilla tai saunoa. Lähimmät julkiset uimahallit ovat Helsingin Urheilutalossa Kalliossa osoitteessa Helsinginkatu 25 ja Töölön Urheilutalossa osoitteessa Topeliuksenkatu 41.

Matka Yrjönkadulta Kallioon kestää noin 20–25 minuuttia ratikoilla 1,3 ja 9 ja Töölöön vie muutaman minuutin kauemmin raitiovaunuilla 4 ja 10 sekä busseilla 42, 63, 400 ja 37.

Itäkeskuksen uimahalliin pääsee metrolla keskustasta alle puolessa tunnissa. Sen osoite on Olavinlinnantie 6.

Kesäaikaan palveluja tarjoavat Uimastadion ja Kumpulan maauimala. Ympärivuotisia merikylpylöitä on mm. Katajanokalla ja Hernesaaressa, lisäksi uintiseuroilla on toimintaa useilla rannoilla.

Kaupungin liikuntapaikoista saa tietoa osoitteesta https://liikunta.hel.fi/fi.