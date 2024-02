Aalto Energia tarjoaa Synergin älykkään sähkönkäytön palvelun asiakkailleen

Helsinki (7. Helmikuuta 2024) – Aalto Energia ilmoittaa ottavansa Synergin Älykkään sähkönkäytön sovelluksen osaksi tarjontaansa auttaakseen asiakkaitaan käyttämään sähköä pääasiassa silloin, kun se on halpaa ja tuotettu puhtaista energialähteistä. Aalto Energia on uusi suomalainen sähköyhtiö, joka keskittyy puhtaan ja kohtuuhintaisen energian toimittamiseen kuluttajille.

Aalto Energia perustettiin uudistamaan Suomen sähkömarkkinoita antamalla kuluttajille enemmän omistajuutta energia-asioistaan, tarjoamalla kohtuuhintaisia sähkösopimuksia ja parantamaan asiakaskokemusta energia-alalla. Keskeistä Aalto Energian brändilupauksessa on ystävällinen ja tehokas asiakaspalvelu, kilpailukykyinen hinnoittelu ja innovatiiviset digitaaliset ratkaisut.

"Vaikka sähkömarkkinoiden hintojen vaihtelusta on oltu huolissaan, spot-hintaisten sähkösopimusten osuus kasvaa edelleen. Mielestämme tämä on hyvä asia, sillä spot-hintaiset sopimukset säästävät kuluttajan rahaa pitkällä aikavälillä", sanoo Aalto Energian toinen perustaja ja toimitusjohtaja Mika Vainio-Mattila. "Uudella älykkään sähkönkäytön sovelluksellamme haluamme auttaa asiakkaitamme siirtämään kulutuksensa parhaille tunneille. Tämä pienentää heidän sähkölaskuaan ja auttaa vähentämään oman sähkönkäytön ympäristövaikutusta."

Synergi perustettiin 2022 syksyllä auttamaan kotitalouksia muuttuvassa energiatilanteessa. Yhtiö optimoi kotitalouksien sähkönkulutusta reaaliaikaisten sähkönhintojen mukaisesti, siirtämällä kulutusta tunneille jolloin sähkö on halpaa ja usein tuotettu puhtaista energialähteistä. Viime huhtikuussa julkaistun palvelun käyttäjiksi on liittynyt tuhansia suomalaisia kotitalouksia, jotka käyttävät sovelluksen ominaisuuksia; sähköautojen äly- ja aurinkolatausta sekä lämmitys- ja viilennyslaitteiden, kuten ilmalämpöpumppujen, älykästä lämmitystä.

"Olemme iloisia voidessamme toivottaa Aalto Energian tervetulleeksi älykkään sähkönkäytön palveluumme ja auttaa heidän asiakkaitaan käyttämään sähköä tehokkaasti ja samalla säästämään laskuissa", sanoo Antti Hämmäinen, Synergin toimitusjohtaja ja yksi perustajista. "Me Synergillä haluamme tehdä suomalaisille sähköyhtiöille vaivatottomaksi ottaa tämänkaltaisia digitaalisia ratkaisuja käyttöön, jotta he voivat vastata suomalaisten asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin mahdollisimman nopeasti ja kustannustehokkaasti", hän jatkaa.

Miten se toimii?

Aalto Energian asiakkaat lataavat Synergi-sovelluksen Googlen Play Storesta tai Applen App Storesta. Kun sovellus on ladattu, he luovat tilin ja valitsevat Aalto Energian sähköyhtiökseen. Tämän jälkeen asiakkaat voivat yhdistää laitteensa (sähköautot, lämmitys- ja jäähdytyslaitteet sekä aurinkopaneelit), ja Synergi optimoi kulutuksen automaattisesti käyttämällä sähköä silloin, kun se on halvinta ja puhtainta. Sovelluksen käyttö on ilmaista Aalto Energian asiakkaille.