Kymi Kantrin esiintyjät julkistettiin

Kesän 2024 päätapahtumassa 5.–6.7. esiintyy 12 kokoonpanoa ja jatkoilla kolme bändiä. Lisäksi samaan aikaan naapurissa Myllykosken kirkossa on Jussi Syrenin gospelkonsertti.

Kymi Kantrin henkeen on aina kuulunut kutsua Myllykoskelle koko valtakunnassa tunnettuja ammattimuusikoita ja toisaalta antaa esiintymistilaisuuksia paikallisille bändeille. Konkareilla ja tulokkailla on paljon annettavaa toisilleen. Leppoisassa tapahtumassa on tuttuun tapaan Dj Roskakylän väliaikasoittoa, levymyyntiä, muikkuvaunu, aamiaisjamit ja countrytanssikurssi.



Kansainvälinen esiintyjävieras on skotlantilainen Dave Arcari. Hän on julkaissut seitsemän sooloalbumia ja esiintynyt mm. Englannissa Glastonburyn festivaalilla, Belgiassa Peer-festivaaleilla, Hollannissa Moulin Bluesissa ja Virossa ViruFolkissa.



Kymi Kantri 2024, esiintyjät:

åsa

EINO

Hank Nero

Mika Byman

Dave Arcari

Pekka Tiilikainen & Beatmakers

Anssi Känsälä Band

Wasel & The Weasels

Max Forsström Band

Iron Country Sisters

Markojuhani Rautavaara & Studio-orkesteri

The Finnish Highwaymen: Janne Kaunisto, Petsku Lemström, Nuori Hector ja Larry Peninsula

Tapahtuman järjestää Kymi Kantri ry ja tapahtumapaikka on Kulttuuritalo Wanha Rautakauppa, Myllykoskentie 17, Myllykoski. Lippuja myydään Reunan kirjakaupassa infoposti@reunalla.fi ja lippupalvelussa digilippu.fi.

Kannatusyhdistyksen jäseneksi voi liittyä lähettämällä yhteystiedot osoitteeseen riitta.ekstam@kiviniemimalkki.fi. Lisätietoja antavat toiminnanjohtaja Julia Martikainen, julia.martik@gmail.com ja puheenjohtaja Heikki Kupari, heikki.o.kupari@gmail.com.

Facebook-sivut Kymi Kantri, tapahtuma Kymi Kantri 2024.