HSY:n vesihuoltourakka vastaa kasvavaan vedentarpeeseen Vantaalla Veromiehen ja Aviapoliksen alueella

HSY:n hallitus valitsi kokouksessaan 26.1.24 kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen urakoitsijan VM Suomalainen Oy. Tarjoukset saatiin viideltä urakoitsijalta rakennusurakkaan, joka ylitti EU-kynnysarvon ja jonka kilpailutus toteutettiin neuvottelumenettelynä.

Urakassa saneerataan vesijohtoja ja viemäreitä Vantaalla Veromiehen ja Aviapoliksen alueella. Vesihuoltoa saneerataan sekä auki kaivamalla että kaivamattomilla menetelmillä: vesijohtoa noin 2 kilometriä sekä jäte- ja hulevesiviemäriä noin 1,7 kilometriä. Urakkaan sisältyy myös Tuusulanväylän ja Kehä III:n alitusporaukset sekä Köyhämäen jäteveden mittausaseman saneeraus.

- Tällä noin 5,5 miljoonan arvoisella saneerauksella turvaamme Veromiehen ja Aviapoliksen alueen kasvua ja kehittymistä varmistamalla alueelle riittävän vedensaannin myös tulevaisuudessa, toteaa toimitusjohtaja Tommi Fred.

Urakka käynnistyy HSY:n hallituksen päätöksen jälkeen helmikuussa 2024 ja sen on määrä valmistua lokakuuhun 2024 mennessä. Urakalla on paikallista ja väliaikaista vaikutusta ajoneuvoliikenteeseen alueella. Myös työskentely Keravanjoen läheisyydessä on huomioitu suunnitelmissa ja urakkaohjelmassa.