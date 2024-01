Superhood kehitti turvallisen tavan seurata paikallisia TikTok-sisältöjä

Kotimainen Superhood kehittää paikallisuuteen keskittyvää sosiaalista mediaa. Yhtiö on julkaissut uuden sovellusversion, jolla löytää turvallisesti TikTok-sisältöä ilman TikTok-sovellusta ja algoritmeja.

Käyttäjä voi poimia paikallisesti jaetut videolinkit Superhoodin uutisvirrasta ja katsella niitä sovelluksen selaimessa tai TikTok-sovelluksessa. Ratkaisu käyttää TikTokin julkisesti saatavilla olevia toimintoja eikä riko sen käyttöehtoja. Superhoodin käyttäjä voi myös halutessaan karsia TikTok-julkaisut kokonaan pois omasta uutisvirrastaan.

Superhood on uusi yksityisyyttä kunnioittava sosiaalinen palvelu, joka tarjoaa käyttäjilleen ajankohtaista paikallista tietoa ja jolla ihmiset voivat viestiä paikallisesti naapurustoissaan. Superhoodin käyttö ei edellytä pakollista rekisteröintiä, eikä palvelu profiloi käyttäjiä henkilötietojen mukaan.

Lisäarvoa myös sisällöntuottajille ja TikTokille

Superhood tarjoaa paikallista sisältöä tuottaville ilmaisen tavan saada lisänäkyvyyttä videoille ja tavoittaa asiasta kiinnostunut kohdeyleisö. Videot voi jakaa Superhoodiin suoraan TikTok-sovelluksesta. Superhoodin yhteisöllinen moderointi suodattaa pois mahdolliset roskapostit.

Ratkaisun lisäarvo TikTokille on uusien käyttäjien tutustuminen TikTok-palveluun positiivisesti, ilman sovelluksen asentamista. Superhood ei kopioi TikTokin sisältöjä eikä estä sen mainosjakelua. Suomessakin suuren suosion saaneessa palvelussa on mielenkiintoista paikallista sisältöä ja tietoa ulkoiluvinkeistä ravintola-arvosteluihin. TikTok-videoiden tekeminen vie aikaa sisällöntuottajilta ja videoiden saama näkyvyys on ollut täysin algoritmien varassa.

Avoimuutta sosiaaliseen mediaan

Paljon kritiikkiä saanut TikTok on tehnyt jotain myös oikein. Sen sovelluksesta voi suoraan jakaa videolinkkejä muihin sovelluksiin ja alustoihin, ilman rajoituksia. Monet muut sosiaaliset alustat vaativat palveluun liittymisen ja tunnukset ennen kuin alustalla olevaa sisältöä voi katsella. Näin ne luovat suljetun verkoston.

Superhoodin palvelu on avoin ja osallistava. Paikallista sisältöä voi seurata ja julkaista ilman ryhmiin liittymisiä. Superhoodiin julkaistua sisältöä voi jakaa muihin alustoihin ja palveluihin, vaikkapa paikallisiin Facebook-ryhmiin. Sovelluksessa voi myös kohdentaa julkaisut vain paikallisille ihmisille, jolloin julkaisun jakaminen on estetty.

Superhood on Suomalainen startup-yhtiö jonka perustajilla on tietoturvatausta. Yhtiön rahoittajiin kuuluu Suomalaisia pääoma- ja enkelisijoittajia.

Lisätietoja — www.superhood.fi

Markku Mehtälä, toimitusjohtaja, +358 45 78353250, markkume@superhood.com

Linkki kuvamateriaaliin https://www.dropbox.com/scl/fo/geepdmvo2m5p3akaqa7t9/h?rlkey=4p1ywpo4o57i387kuqt37xq2y&dl=0