Ilmoittautuminen Hämeenmaan Kannustajiin käynnistyy – kuka voi kannustaa, miten ja ketä?

Ilmoittautuminen Kannustajat-ohjelmaan järjestetään kerran vuodessa, tänä vuonna 1.–29.2.2024. Mukaan voivat ilmoittautua alueen lasten ja nuorten harrastustoiminnan sekä hyvinvointia edistävän toiminnan parissa työtä tekevät seurat, harrastusyhdistykset, kulttuuritoimijat sekä avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt.

Ilmoita, äänestä, ole mukana toiminnassa – kannustamisen keinot ovat monet!

Kannustajat-ohjelma ei ole uusi, mutta ehkä on syytä avata sitä hieman lisää. Kuka tai ketkä voivat kannustaa ja millä tavoin, entä keitä kannustetaan?

Ohjelman äänestysvaiheeseen pääsevät kaikki hakukriteerit täyttävät alueelliset toimijat. Kannustajat-tuen jakautumisesta puolestaan päättävät Hämeenmaan asiakasomistajat.

– Haluamme edistää yhdessä asiakasomistajiemme kanssa alueellista hyvinvointia, asiakkuusjohtaja Jaana Järvenselkä sanoo.

Kannustajat-ohjelmaan ilmoittautuneista toimijoista voi jokainen Hämeenmaan asiakasomistaja äänestää omaa suosikkiaan sähköpostitse saapuvan äänestyslinkin kautta.

Ohjelmassa on mukana paikallisia kanta- ja päijäthämäläisiä seuroja, yhdistyksiä, kulttuuritoimijoita sekä avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöjä, joilla on lapsille ja nuorille kohdennettua toimintaa.

Maksimituki 3 000 euroa

Äänestysajan päätyttyä 60 000 euron tukipotti jaetaan 40:lle eniten ääniä saaneelle toimijalle. Alueellisuutta tarkastellaan suhteessa osuuskaupan asiakasomistajamäärään: tuettavista yhteisöistä 22 on Päijät-Hämeestä, 18 Kanta-Hämeestä. Suurin tukisumma on 3 000 euroa ja pienin 300 euroa. Jaettavan tuen määrä on suhteessa toimijan saamaan äänimäärään.

Viime vuonna Hämeenmaan asiakasomistajat antoivat Kannustajat-äänestyksessä upeat yli 16 000 ääntä.

– Suuri äänimäärä kertoo asiakasomistajiemme aidosta auttamisen halusta sekä Kannustajat-ohjelman merkityksellisyydestä Kanta- ja Päijät-Hämeessä, toteaa Järvenselkä.

Viime vuonna maksimituen eli 3 000 euroa saivat Päijät-Hämeessä Lahden ensi- ja turvakoti ry ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lahden yhdistys ry sekä Kanta-Hämeessä Kanta-Hämeen perhetyö ry.

Ilmoittautuminen Hämeenmaan vuoden 2024 Kannustajat-ohjelmaan on käynnissä 1.–29.2.2024. Vapaamuotoiset ilmoittautumiset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen: sponsorointi.hameenmaa@sok.fi. Kerrothan sähköpostissa edustamasi alueellisen toimijan toiminnasta.