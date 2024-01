Japanilainen Marubeni Corporation ja espoolainen Nordic Bioproducts Group Oy solmineet yhteistyösopimuksen – tarkoituksena edistää biomassan kestävää käyttöä

Marubeni Corporation (Marubeni) ja Nordic Bioproducts Group Oy (NBG) ovat allekirjoittaneet kattavan yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on edistää yritysten pitkäjänteistä yhteistyötä biomassan, erityisesti puubiomassan, hyödyntämiseksi. Uusissa biojalostamoissa valmistetaan tuotteita, joiden ympäristöjalanjälki on vastaavia, fossiilisesti tuotettuja pienempi. Tavoitteena on edetä kohti kestävämpää tulevaisuutta ilman fossiilisten luonnonvarojen käyttöä.