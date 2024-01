Korkeasaaressa karjahtelee jälleen urosleijona – toiveena lisääntyvä aasianleijonalauma

Aasianleijona on erittäin uhanalainen leijonan alalaji, joita elää Intiassa Girin kansallispuistossa yli 600 yksilöä. Luonnonkatastrofi tai tautiepidemia voi pyyhkäistä leijonat pieneltä elinalueeltaan, minkä vuoksi eläintarhoissa kasvatetaan aasianleijonakantaa alalajin säilymisen turvaamiseksi.

Eläintarhojen aasianleijonille tarvitaan erityisesti tällä hetkellä lisää pentuja. Lisääntymisikäiset leijonat vanhenevat kovaa vauhtia eikä nuoria leijonia ole riittävästi monimuotoisen tarhakannan ylläpitämiseksi. Aasianleijonan suojeluohjelmasta vastaava lajikoordinaattori ohjeistaa nyt eläintarhoja lisäännyttämään leijonia. Suojeluohjelmaan osallistuvissa 42 eläintarhassa on yhteensä 125 aasianleijonaa.

Lajikoordinaattorin Korkeasaareen valitsema leijonauros on 10-vuotias eli leijonaksi melko iäkäs. Se ole aiemmin lisääntynyt, sillä se on elänyt veljensä kanssa ja viime vuodet yksikseen. Ennen eläimen siirtoa tehdyssä terveystarkastuksessa tutkittiin myös uroksen lisääntymiskykyä. Leijonan siittiöiden tuotanto on edelleen hyvä, joten lisääntymiselle ei sen suhteen pitäisi olla esteitä. Leijona on syntyjään Budapestin eläintarhasta ja on Korkeasaaren edellisen urosleijonan pojanpoika.

Korkeasaaren leijonalaumassa on kolme leijonanaarasta, jotka ovat 13-, 9- ja 6-vuotiaita. Uroksen laumaan yhdistämisessä on tarkoitus edetä hitaasti ja eläimet kaikin tavoin huomioiden. Nyt alkamassa on eläinten tutustumisvaihe, jossa leijonat voivat tarkkailla toisiaan näköetäisyyden päästä. Uuden urosleijonan läsnäoloon totuttelevat myös naapurissa asuvat amurintiikerit.

Eurooppalaisissa eläintarhoissa suojeluohjelmaan kuuluvat aasianleijonat polveutuvat yhdeksästä Intian valtion 1990-luvun alussa lahjoittamasta yksilöstä. Näistä kantavanhemmista kolme sijoitettiin Korkeasaareen. Myös luonnossa aasianleijonien perimä on kapea, sillä luonnonkanta on vähimmillään romahtanut noin 20 leijonan kokoiseksi.