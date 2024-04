Menestyskirjailija Heather Morrisin uutuuskirja Nousevan auringon sisaret kertoo muusikko Norah Chambersin ihmeellisestä vankikuorosta

Nousevan auringon sisaret perustuu todelliseen historialliseen tapahtumaan, jossa suuri joukko brittiläisiä, muita eurooppalaisia ja australialaisia naisia joutui japanilaisten vankileirille toisen maailmansodan aikaan.

Japani hyökkäsi Kaakkois-Aasiaan pyrkimyksenään valloittaa eurooppalaisten siirtomaa-alueet. Se miehitti useita Tyynenmeren saaria ja eteni pian silloiseen Singaporen brittiläiseen siirtokuntaan. Siirtokunta päätyi japanilaisten käsiin 15. helmikuuta 1942.

Vyner Brooke -niminen kauppalaiva, joka kuljetti sodan jaloista epätoivoissaan pakenevia ihmisiä pois Singaporesta, joutui Japanin ilmavoimien hyökkäyksen kohteeksi. Jo muutaman tunnin kuluttua alus tuhoutui. Henkiin jääneistä monet pelastautuivat kaukaiselle Sumatran saarelle. He joutuivat pian japanilaisten vangeiksi. Miehet, naiset ja lapset erotettiin toisistaan ja lähetettiin vankileireille syvälle viidakkoon, niin kuin sadat muutkin ihmiset, joita miehittäjät kokosivat valvontaansa. Leireillä vangit näkivät nälkää, heitä kohdeltiin raakamaisesti ja taudit riehuivat. Sotavankeja siirreltiin leiriltä toiselle, ja he joutuivat taistelemaan olemassaolostaan yli kolme ja puoli vuotta. Kaikki eivät selvinneet.

Nousevan auringon sisarten keskiössä ovat brittiläinen muusikko-kapellimestari Norah Chambers ja walesiläis-australialainen sairaanhoitaja Nesta James. Norah ja Nesta keskittävät energiansa selviämiseen ja levittääkseen ympärilleen rakkautta ja elämäntahtoa vaikeissa oloissa. Pian syntyy maailman tiettävästi ensimmäinen naisvankien a cappella -kuoro. Romaani kertoo sisaruudesta, selviämisestä ja rohkeudesta.

Heather Morris on alun perin kotoisin Uudesta Seelannista. Hän saavutti maailmanmaineen vuonna 2019 suomennetulla romaanillaan Auschwitzin tatuoija. Nyt hänen neljää romaaniaan on myyty maailmalla yli 16 miljoonaa kappaletta. Suomessakin kirjoja on myyty yli 300 000.



Läpimurtoteos Auschwitzin tatuoijan tv-sovitus saa ensi-iltansa Suomessa Elisa Viihde Viaplayssa näillä näkymin kesäkuun alussa. Lale Sokolovin ja Gita Furmanin päärooleja näyttelevät Jonah Hauer-King (Pieni merenneito, Maailma liekeissä) ja Anna Próchniak. Vanhana Lalena nähdään Harvey Keitel. Sarjan musiikin on säveltänyt Hans Zimmer, ja tunnusmelodian esittää itse Barbara Streisand.

Heather Morris:

Nousevan auringon sisaret

Aula & Co, sidottu, 420 sivua

Suomentanut Kristiina Drews.

Kirja ilmestyy myös äänikirjana, lukija on Emma Salokoski.

Haastattelupyynnöt: Aula & Co, Nora Varjama