Foodoran ruokabarometri luo mielikuvia presidenttiehdokkaiden kannattajien elämäntyyleistä

Foodoran ruokabarometriin* osallistui joulukuun 2024 alkupuolella noin tuhat vastaajaa. Ruokabarometrissä tutkittiin, miten vastaajien suosikkipresidenttiehdokas ja poliittinen kanta näkyvät heidän ruokamieltymyksissään. Barometri tuo esiin mielenkiintoisia mielleyhtymiä presidenttiehdokkaiden kannattajien elämäntavoista. Tulokset ovat tilastollisia korostumia.

Haaviston kannattajille intialainen ruoka (27%) ja kasvisruoka (20%) ovat lempiruokia, ja tulokset luovat kuvaa eri kulttuureita arvostavista tietoisista kuluttajista. Esimerkiksi grilliruoka ei Haaviston kannattajille maistu yhtä paljon kuin muille, erityisesti Halla-ahon kannattajille (32%).

Halla-ahon kannattajille lempiruokia ovat sen sijaan burgerit (33%), kebab (20%) ja erityisesti pizza (48%). Pizzaa Halla-ahon kannattajista syö viikoittain 10 prosenttia ja peräti 74 prosenttia kuukausittain. 8 prosenttia syö burgereita vähintään kerran viikossa. On hyvä huomioida, että Halla-ahon kannattajista vain 6 prosenttia ilmoittaa salaatin yhdeksi lempiruoakseen.

Stubbin äänestäjät ovat kulinaristeja. Vaikka Stubbin kannattajat syövät monipuolisesti kaikkea, Stubbin kannattajissa korostuu kiinnostus välimerellisiin ruokiin (23%) sekä salaatteihin (19%). Mielenkiintoiseksi Stubbin kannattajakunnan tekee se, etteivät he syö mielellään intialaista.

Jutta Urpilaisen kannattajia voisi luonnehtia terveysintoilijoiksi, sillä he popsivat eniten salaattia (27%) ja keittoa (15%). Lisäksi Jutan kannattajat tykkäävät kolmanneksi eniten grilliruoasta muihin verrattuna. Urpilaisen kannattajat ovat myös toiseksi ahkerimpia kotiruokailijoita (60%). Kotiruoka ei kuitenkaan nouse suosituimmaksi vaihtoehdoksi Anderssonin ja Harkimon kannattajien keskuudessa, vaikka kotiruoka on muuten kaikkien muiden lempiruokaa.

Anderssonin kannattajat ovat selkeästi urbaanein joukko. Heistä 10 prosenttia näyttää pitävän kulhoista ja pokebowleista, joka korostuu tuloksissa. Lisäksi heille maistuu sushi (23%) ja pasta ( 35%). Rehnin kannattajat sen sijaan välttelevät intialaista, pastaa ja sushia, mutta syövät korostuneemmin keittoruokaa muihin verrattuna.

Aaltolan kannattajat sijoittuvat eniten burgereita suosivien joukkoon (39%) ja ilmoittavat nauttivansa mielellään myös jälkiruokia ja herkkuja (24%). Aaltolan kannattajista näyttää piirtyvän ruokailutottumusten valossa amerikkalainen elämäntyyli, jossa herkuttelu kuuluu maan tapoihin. Aaltolan kohdalla tulos on suuntaa-antava.

Ruokabarometrin mukaan miehet nauttivat korostuneesti enemmän burgereita, kebabia ja pizzaa. Jopa 10 prosenttia miehistä ilmoitti syövänsä pizzaa viikoittain. Naisista taas 62 prosenttia ei syö kebabia lainkaan, kun taas vastaava luku miehillä on 10 prosenttia. Lisäksi naiset kokevat syövänsä terveellisemmin kuin miehet. Naisista 60 prosenttia nauttii vähintään kerran päivässä terveellisen aterian, kun taas miehistä vastaava osuus on 52 prosenttia.

Eniten ruokalähettipalveluita käyttävät Halla-ahon ja Anderssonin kannattajat

Ruoan tilaaminen ruokalähettipalveluiden kautta on vakiintunut osaksi kuluttajien arkea, ja Foodora näkee esimerkiksi nopean ruoan että kanaruokien suosion vain kasvavan. Tutkimuksen mukaan 18–24-vuotiaista peräti 81 prosenttia, 25–34-vuotiaista 79 prosenttia ja 24–44-vuotiaista 54 prosenttia käyttää ruokalähettipalveluita. Yli 45-vuotiaista 28 prosenttia käyttää palvelua, ja puolet 25–34-vuotiaista tilaa ruokaa kuukausittain. Barometrin mukaan usein lähettipalveluita käyttävissä korostuu burgereiden, pizzan ja kebabin suosio.

Puoluekannan perusteella eniten ruokalähettipalveluita käyttävät kuukausittain vihreiden (31%) ja perussuomalaisten (28%) kannattajat, kun taas keskustalaisten keskuudessa käyttö on vähäisempää (13%).

– Barometrin tuloksista sai ilmi hauskoja piirteitä äänestäjien elämäntyyleistä. Ruokalähettipalveluita käyttävät ne kuluttajat, jotka asuvat taajamissa tai kaupungeissa. Eli siellä missä on eniten tarjontaa. Foodoran käyttäjille ruoan tilaaminen sovelluksen kautta tuo helpotusta arkeen ja he ovat hyvin tottuneita tekemään ostoksensa älylaitteella, sanoo Foodoran Head of Commercial Einar Toivonen.

Halla-ahoa äänestävistä peräti 31 prosenttia käyttää kuukausittain lähettipalveluita, kun taas Anderssonia äänestävistä vastaava luku on 29 prosenttia. Vähiten ruokalähettipalveluita käyttää Essayahia äänestävät, joista ainoastaan 7 prosenttia ilmoittaa käyttävänsä palveluita säännöllisesti. Essayahin tulos on suuntaa-antava.

Liitteenä tutkimusmateriaalin kooste pdf-dokumenttina.

*Foodoran ruokabarometri on toteutettu yhteistyössä Milttonin tutkimustiimin kanssa. Vastaajia oli yhteensä 1019 ja vastaajat edustavat iältään ja sukupuoleltaan Suomen väestöä. Tiedonkeruussa painotettiin vastauksia pääkaupunkiseudulta, kehyskunnista sekä muista isoista kaupungeista. Tutkimus tehtiin 4.– 12.12.2023. Tutkimuksen virhemarginaali on tässä kannatusmittauksessa 2 prosenttiyksikköä suuntaansa.