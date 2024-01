Joutsenet saavat Kalajoella suojakseen lintuvaroittimet sähköverkkoon

Elenian uusi toimitusjohtaja Jorma Myllymäki: ”Sähköverkot ovat avainroolissa sähköisessä siirtymässä ja huoltovarmuudessa” 19.1.2024 11:37:07 EET | Tiedote

Talven paukkupakkasissa kansalaisia on kannustettu joustamaan sähkön kulutuksessa sähköpulan torjumiseksi. Sähkönkäytön joustoilla on vältetty suunniteltujen sähkökatkojen riski. ”Kaikki ovat tulleet tietoisemmiksi kriittisen perusinfran, sähköverkon, tärkeydestä arjen sujuvuudessa. Sähköntuotannon ja kulutuksen vaihtelut korostavat sähköverkon roolia huoltovarmuudessa. Kulutuksen joustoa helpottavat jo nyt palvelut, joiden kehittämisessä Elenia on näyttänyt suuntaa”, sanoo Elenian uusi toimitusjohtaja Jorma Myllymäki. Elenia Verkko Oyj:n varatoimitusjohtaja, diplomi-insinööri Jorma Myllymäki aloittaa 1. huhtikuuta 2024 Elenia Oy:n ja Elenian Verkko Oyj:n uutena toimitusjohtajana. Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Tapani Liuhala siirtyy Elenia Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi Timo Rajalan jättäessä tehtävän sekä jatkaa edelleen Elenia Group Oy:n toimitusjohtajana.