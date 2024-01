Henkilökuva Juha Nurmisesta kuvaa perheyrittäjän omistautumista merten suojelulle – Kutsu julkistustilaisuuteen 14.2.

Henkilökuva merenkulkuneuvos Juha Nurmisesta vie yrityselämän ja Itämerensuojelun ytimeen. Kirja kuvaa Nurmisen pitkää luontosuhdetta ja sen kehittymistä Itämeren suojeluun ja John Nurmisen säätiön perustajaksi. Samalla syntyi mertensuojelun maailmanennätys.

Itämeren etuvartiossa on moneen suuntaan luotaava kuvaus perheyrittäjä Juha Nurmisesta ja hänen taloushistoriastaan. Nurmisen pitkällinen luontosuhde johti Itämeren suojeluun, josta on ollut meriensuojelun maailmanennätys. Kirjassa kuvataan poikkeuksellisen avoimesti Nurmisen sukua, kollegoita, karttakeräilyä, palkittujen kirjojen tekemistä ja sitkeäsydämisen luontoihmisen periksiantamattomuutta. Myös aikakauden verkostot ja toimijat on kuvattu ainutlaatuisella tarkkuudella. Nurmisen onnistumiset ja epäonnistumiset tuovat uutta käsitystä suomalaisen perheyrittäjän arjesta.

Kirjailija Kai Ekholm on arvostetuimpia tietokirjailijoitamme. Hän kirjoittanut kiitetyn Jörn Donner, kuinka te kehtaatte -elämäkerran (Docendo 2020), Matti Nykäsen elämäkerran Pilviin kahlittu poika (2023) ja kolmekymmentä muuta tietokirjaa. Ekholm on saanut tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon, vuoden tiedekirjapalkinnon ja Suomen PENin sananvapauspalkinnon. Ekholm toimi 17 vuotta Kansalliskirjaston ylikirjastonhoitajana.

Kai Ekholm: Juha Nurminen – Itämeren etuvartiossa (Docendo 2024), sidottu, 254 sivua.

