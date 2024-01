Helsinki valmistautuu myymään lisää rakennuksia

Helsingin kaupunki valmistautuu myymään lisää omistamiaan rakennuksia. Kaupunkiympäristölautakunnalle ehdotetaan, että lähiaikoina myytävien rakennusten listalle lisätään 19 uutta kohdetta. Jos lautakunta hyväksyy suunnitelman, rakennusten myynti on tarkoitus aloittaa vuoden 2024 aikana.

Myyntiin ehdotettavien kohteiden lisäksi suunnitteilla on noin 30 muutakin myyntiä, joiden aloittamisesta kaupunkiympäristölautakunta on päättänyt jo aiemmin. Lisäksi useita myyntejä on parhaillaan viimeistelyvaiheessa.

Toimitilastrategiansa mukaisesti Helsingin kaupungin tavoitteena on luopua rakennuksista, joita se ei tarvitse omissa palveluissaan ja joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä.

Myyntien tavoitteena on, että vanhoja rakennuksia saadaan kunnostettua aktiiviseen käyttöön, ja että kaupungin korjausvelka vähenee. Myyntien avulla kaupungin omat varat voidaan kohdentaa pääasiassa koulujen, päiväkotien ja muiden palvelurakennusten ylläpitoon.

Kaikki nyt myyntiin esitettävät kohteet ovat lähitulevaisuudessa eri laajuisten remonttien tarpeessa. Kun kaupunki myy rakennuksia, maa-alue jää tyypillisesti kaupungin omistukseen vuokratontiksi.

Asuintaloja tarjolle Meilahdessa, Uutelassa ja Yliskylässä

Asuinkäyttöön myytäväksi ehdotetaan rakennuksia Meilahden huvila-alueelta, Vuosaaren Uutelasta ja Laajasalon Yliskylästä.

Meilahden huvila-alueelta myyntiin suunnitellaan kahta kohdetta. Näistä ensimmäinen on osoitteessa Tamminiementie 3 sijaitseva 400-neliöinen huvila, joka on valmistunut vuonna 1900. Kohteista toinen on vuonna 1915 valmistunut pienehkö asuintalo, joka sijaitsee osoitteessa Meilahdentie 9. Kumpikin kohteista on tarkoitus myydä asunnoiksi hintakilpailulla.

Uutelassa myyntilistalla on Notsund-niminen asuinrakennus saunoineen. Vuonna 1900 valmistunut kohde on tarkoitus myydä hintakilpailulla asuinkäyttöön.

Yliskylässä myyntiin on tulossa punamultaisia puurakennuksia Mankelipolun varrelta. Näistä kaksi myydään hintakilpailulla asuinkäyttöön. Rakennukset ovat valmistuneet vuonna 1910.

Matkailupalveluita Villinkiin

Laajasalossa Villingin saarella suunnitellaan myytäväksi viittä kohdetta erilaisten konsepti- ja hintakilpailujen kautta.

Vuonna 1914 valmistuneet huvilat Widablick ja Stigen sivurakennuksineen on tarkoitus myydä matkailukäyttöön, samoin kuin vuonna 2001 valmistunut Solvikin saunarakennus.

Vuonna 1890 valmistunut Heimliden voitaisiin myydä matkailu- tai yhdistystoimintaan. Vuonna 1939 valmistunut Björkebo myytäisiin suunnitelman mukaan loma-asumiseen.

Meri-Rastilassa neljän rakennuksen kokonaisuus

Vuosaaren Meri-Rastilassa (Ramsinniementie 31) myyntiin on näillä näkymin tulossa neljän rakennuksen kokonaisuus läheltä Ramsinniemen lehtoa. Talot ovat valmistuneet vuosina 1910–1950. Alueella on vireillä asemakaavamuutos, ja rakennukset myydään hintakilpailulla tulevan kaavan mukaiseen käyttöön.

Kioski ja kokoontumistila myyntiin Kaakkois-Helsingissä

Herttoniemessä Kivinokan ulkoilualueella sijaitseva kioski on tarkoitus myydä kioski- tai kahvilatoimintaa varten. Rakennus on valmistunut vuonna 1937.

Kulosaaressa myytäväksi ehdotetaan Eugen Schaumanin puiston reunalla sijaitsevaa kokoontumistilaa. Rakennus on valmistunut vuonna 1910, ja se sijaitsee osoitteessa Armas Lindgrenin tie 2.

Osa kohteista ensisijaisesti nykyisille vuokralaisille

Myytäväksi ehdotetaan myös Vuosaaren sataman lähellä sijaitsevaa teollisuushallia sekä Laajasalon Jollaksessa sijaitsevaa Björkvikin saunaa. Nämä kohteet on tarkoitus myydä niiden nykyisille vuokralaisille.

Pasilan Hertanmäessä sijaitsee kaksi suojeltua huvilatyyppistä rakennusta, jotka ovat valmistuneet vuonna 1900. Rakennukset ovat nykyisin vuokralla, ja niitä tarjotaan ensin ostettavaksi nykyisille vuokralaisille. Muussa tapauksessa kohteista toinen voidaan myydä hintakilpailulla koulutuskäyttöön ja toinen asunnoksi.

Myös vuonna 1937 valmistunut Linnavuoren kuntoutumiskoti Vartiokylässä on kohde, jota on tarkoitus tarjota ensisijaisesti nykyiselle vuokralaiselle.