Ihastusta herättäneen Aarikan SS2024 muoti- ja korumalliston ensimmäiset uutuudet saapuivat

Suomalaisten suunnittelijoiden luoman malliston kulmakivenä on värien juhla. Värit heijastavat Aarikka-naisen rohkeutta, iloisuutta ja positiivisuutta. Aarikan pyöreä muoto toistuu malliston vaatteissa. Väreistä löytyy muun muassa punaista, sinistä, keltaista ja oliivin vihreää unohtamatta klassista mustaa ja valkoista. Malleissa on korostettu kankaan hyvää laskeutuvuutta, silkkisen ylellistä tuntua ihoa vasten ja huolellisesti mietittyjä yksityiskohtia. Mallistoon kuuluu muun muassa mekkoja, housuja ja paitoja niin arkeen kuin juhlaan. Malliston suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa on kiinnitetty erityistä huomiota laadukkaisiin materiaaleihin, jotta vaatteet ovat kestäviä, mukavia käyttää ja tuottavat iloa käyttäjälleen mahdollisimman pitkään. Materiaaleina on käytetty muun muassa puupohjaista hyvin laskeutuvaa viskoosia, supima-puuvillaa, silkkipuuvillasekoitetta sekä kuproa, jota valmistetaan puuvillan tuotannon sivutuotteesta puuvillalintteristä sekä puuselluloosasta.

”70 vuotta on osoittanut, että Aarikan tunnistettava muotokieli taipuu aina uuteen. Tämän päivän Aarikka haluaa yhä ammentaa rohkeasti juuristaan, mutta klassisella, modernilla tyylillä. Aarikka on aina elänyt ajan hengessä. Sillä tiellä haluamme jatkaa ja kehittää Aarikkaa. Teemme yhteistyötä monien inspiroivien pohjoismaisten taiteen helmien kanssa, kuten kevään uuteen mallistoon kuoseja suunnitelleen Aino-Maija Metsolan kanssa.”, kertoo Aarikan toimitusjohtaja Riia Sandström. Helsinkiläinen kuvittaja, suunnittelija ja taiteilija Aino-Maija Metsola on suunnitellut kevätmallistoon kaksi kuosia. Metsola käyttää monipuolisesti eri tekniikoita, kuten vesiväriä, mustetta, kollaasia ja guassiväriä. Hänen töissään näkyy luonnon ja arkipäivän havaintojen vaikutus sekä kiinnostus väriin, yksityiskohtiin ja rytmiin. Helsingin Taideteollisesta korkeakoulusta vuonna 2008 valmistuneen Metsolan töitä on esitelty sekä julkaistu kansainvälisesti.

Koruvalikoimastamme löytyy jokaiselle sopiva koru arjen rientoihin ja juhlahumuun. Koruja voi yhdistää rohkeasti muihin koruihin ja asukokonaisuuksiin. Aarikan uudet korujen sävyt toistuvat niin uudistuneissa kuin perinteisissäkin malleissa, joissa värit leikittelevät tuoden puupinnan kauniisti esiin. Uusia sävyjä ovat kirkas vihreä, sitruunankeltainen, vaaleansininen ja vaaleanpunainen. Värien lisäksi mallistossa leikittelevät eri materiaalit puun rinnalla, kuten lasihelmet. Valmistamme kaikki puukorut Suomessa, sillä puu on Aarikalle metsän helmi.

”Designin tehtävä on ilahduttaa omistajaansa. Me haluamme olla rohkeita, mutta samalla luoda tuotteita, jotka kestävät sukupolvelta toiselle. Kevätmallistossa korostuu naisellisuus, ilo, leikki ja rohkeus.”, Sandström kuvailee.